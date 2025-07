Mourniaty: veröffentlichen ihr Debütalbum im November

Die finnische Black Metal-Band Mourniaty wird am 7. November 2025 ihr Debütalbum Musta Maa über Inverse Records veröffentlichen. Am 3. Juli erschien die erste Single Kyynelten Virta, die auf allen wichtigen Streaming-Diensten verfügbar ist. Seht euch das Video hier an:

Mourniaty nehmem ihre Hörer mit auf eine Reise in eine Zeit, in der die Samen des Christentums nicht in einem gefrorenen Boden Wurzeln schlagen konnten. Statt Glauben findet man nur kaltes Stahl und den Tod. Kyynelten Virta ist die Debütsingle aus dem bevorstehenden Debütalbum Musta Maa. Das Album enthält weitere antichristliche Geschichten, die sowohl in Englisch als auch in Finnisch gesungen werden. Es wird weltweit von Inverse Records veröffentlicht. Man sollte sich besser darauf vorbereiten.

Musta Maa – Trackliste:

1. Ajan Saattama

2. Musta Maa

3. All Your Lies

4. Aika Roudan

5. Shrines

6. Kyynelten Virta

7. Seventh Seal

8. A Son Of The Plague

9. Sodomia

10. Pyhä On Valani

Die zehn Songs wurde von Karulainen und Joona Rinne in den Deep Noise Studios gemixt und von Saku Moilanen ebenfalls in den Deep Noise Studios gemastert. Das Cover des Albums stammt von Karulainen.

Wenn man genug von Christentum hat und das Heidentum Interesse weckt, entstehen oft interessante Dinge. Manchmal benötigt dieser Prozess einen Beschleuniger, was genau geschah, als Karulainen und Metällinen feststellten, dass sie im selben Familienstammbaum verbunden sind. Was könnten frische, finnische Verwandte also anderes tun, als gemeinsam aggressive Klänge zu erzeugen? Dies gab der Musik, die Karulainen bereits geschrieben hatte, einen Auslass.

Mourniaty begann 2015 als schwelendes Projekt und entflammte fünf Jahre später, als die Lebensumstände es ermöglichten, sich voll und ganz der Musik zu widmen. Als der Bassist Tenho 2022 zur Gruppe stieß, wurde Mourniaty endlich zu einer richtigen Band und nicht nur zu zwei Männern mit Backing-Tracks. Karulainen beschreibt die Musik von Mourniaty als Black Metal, der Mid-Tempo-Grooves und sogar symphonische Arrangements kombiniert, mit Texten, die sowohl in Finnisch als auch in Englisch gesungen werden und sich um Themen wie Heidentum und Antichristentum drehen. Das Debütalbum Musta Maa wird im November 2025 über Inverse Records auf digitalen Plattformen und in CD-Format veröffentlicht. Der perfekte Soundtrack für die dunkelste Jahreszeit des Jahres.

Mourniaty sind:

Metällinen – Schlagzeug

Tenho – Bass

Liekkiö – Gitarre

Karulainen – Gesang & Gitarre

Mourniaty online:

https://www.facebook.com/mourniaty

https://www.instagram.com/mourniaty