5 Ash Kills: veröffentlichen ihre aktuelle Single „Limb“

Die Metalband 5 Ash Kills meldet sich mit neuer Musik zurück: Mit ihrer aktuellen Single Limb geben sie einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf die aktuelle EP In Search Of Us All, die am 17.04.2026 erscheinen ist.

Der Track zeigt die Band von ihrer bislang emotionalsten Seite. Limb setzt sich schonungslos mit dem Verlust eines jungen Lebens auseinander und thematisiert die anhaltende Schwere von Trauer. Musikalisch bewegt sich die Band dabei weiterhin im Bereich des Blackened Thrash, erweitert ihren Sound jedoch um deutlich düsterere und introspektivere Elemente, ohne dabei an Intensität einzubüßen.

Gleichzeitig markiert die Veröffentlichung einen Wendepunkt für 5 Ash Kills: Mit einem neuen Gitarristen ist die Gruppe ins Studio zurückgekehrt und arbeitet aktuell an frischem Material. Neben neuen Songs werden auch ältere Stücke überarbeitet, wodurch neue kreative Impulse in den Sound der Band einfließen.

Mit Limb unterstreichen 5 Ash Kills ihren Anspruch, sich stetig weiterzuentwickeln – kompromisslos, emotional und klanglich noch schärfer als zuvor.

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