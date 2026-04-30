Unto Thee: erwacht nach über 20 Jahren mit der Single „We Were Fire“

Ein lange verborgenes Musikprojekt aus den späten 1990er-Jahren meldet sich eindrucksvoll zurück: Unto Thee, ein Black-Metal-Solo-Projekt, das über zwei Jahrzehnte hinweg lediglich in Form von Demoaufnahmen existierte, wird im Jahr 2026 neu interpretiert und erstmals offiziell veröffentlicht.

Nach Jahren im Archiv wurde das Material vollständig überarbeitet und in ein modernes Klanggewand gehüllt. Das Ergebnis ist eine intensive Mischung aus rasanten Gitarrenriffs und hypnotisch treibenden Drum-Patterns, die den charakteristischen Geist des Black Metal bewahren und gleichzeitig frische Impulse setzen.

Den Auftakt macht die Debütsingle We Were Fire, die ab sofort inklusive offiziellem Musikvideo verfügbar ist. Der Track markiert den Beginn einer Reihe geplanter Veröffentlichungen, mit denen Unto Thee nun endgültig aus dem Schatten tritt.

Fans des Genres dürfen gespannt sein: Das Projekt verspricht eine kraftvolle Rückkehr mit authentischer Atmosphäre und neuer Energie.

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