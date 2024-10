Chaos Invocation: enthüllen zweites Video vom kommenden Album

Vor zwei Tagen enthüllten die deutschen Black Metaller Chaos Invocation das neue Video This World Wants Us Dead. Der Track ist die zweite Veröffentlichung aus dem mit Spannung erwarteten fünften Album Wherever We Roam…, das am 8. November international über AOP Records veröffentlicht wird.

Seht euch das Video zu This World Wants Us Dead hier an:

Die Reise von Chaos Invocation begann im vierten Jahr dieses Jahrtausends. Von Anfang an war es die Absicht, die Überzeugungen und Erfahrungen der Mitglieder in satanischer Musik zu manifestieren. Als Dreizack-Besetzung haben Chaos Invocation drei Full-Length-Alben veröffentlicht: In Bloodline With The Snake (2009), Black Mirror Hours (2013) und Reaping Season, Bloodshed Beyond (2018). Kurz vor der Veröffentlichung des letzteren stießen Omega (Schlagzeug) und Tumulash (Bassgitarre) zu den Gründungsmitgliedern A. (Gitarren) und M. (Gesang) und bereicherten die Band um eine weitere Speerspitze. Als vierköpfige Band nahmen Chaos Invocation ihr viertes Album Devil, Stone & Man (2022) auf: ein wilder, grimmiger und herausfordernder Ritt in die düsteren und gefährlichen Gefilde des Black Metal-Genres und ein klangliches Monument satanischer Anbetung und schierer metallischer Wut. Devil, Stone & Man markiert auch die erste Zusammenarbeit mit V. Santura im Woodshed Studio, mit dem sie auch ihr letztes Werk aufgenommen haben.

Das fünfte Album von Chaos Invocation trägt den Titel Wherever We Roam… und blickt auf die Vergangenheit, um den Weg zu finden, der sich vor uns auftut. Während Devil, Stone & Man einen unglaublich direkten Aspekt beibehalten haben – das wohl aggressivste Material der Deutschen bis heute, das ganz auf Grime und Gnarl ausgerichtet ist und zu den dunklen Zeiten passt, in denen es entstanden ist – bringen Chaos Invocation auf Wherever We Roam… ihren schwarzglühenden Melodizismus zurück, der die authentischen Second-Wave-Vibes verstärkt, die ihrer anhaltenden Ästhetik innewohnen. Ihr Songwriting ist nach wie vor schlängelnd und gewunden, konzentriert sich aber weiterhin auf direkte Ausdrucksformen, anstatt sich mit überbordender Komplexität zu beschäftigen. Anders ausgedrückt, das Quintett hat sich auf die dynamischeren Strömungen von Reaping Season, Bloodshed Beyond konzentriert und sie einfach auf ein vernünftiges Maß geschärft, die durch die knackige und saubere Produktion – ganz organisch, ganz kraftvoll – sowie die oft aufsteigenden Leads einen nächtlichen Flug erhalten.

Die Trackliste zu Wherever We Roam… findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier):

Chaos Invocation – aktuelle Besetzung:

M. – Gesang

A. – Leadgitarre

LS – Rhythmusgitarre

RK – Bassgitarre

Omega – Schlagzeug

Chaos Invocation online:

https://www.facebook.com/ChaosInvocation/

https://www.instagram.com/chaosinvocationofficial/