The Dismas: haben ihre Debütsingle „Revelation“ veröffentlicht

Thomas Liewald, der kreative Kopf hinter The Dismas, stellt seine Debütsingle Revelation vor – eine kraftvolle Rockhymne, die nicht nur musikalisch fesselt, sondern auch tiefgehende Reflexionen anregt. Der Song stellt eine tiefgründige Frage: Wo wirst du stehen, wenn die Welt am Rande des Zusammenbruchs steht?

Liewald fordert seine Zuhörer heraus, sich selbst und ihren Glauben zu hinterfragen: Würdest du Jesus erkennen, wenn er heute vor dir stünde? Ist dein Glaube echt oder nur ein bequemer Weg, um mit deinen Fehlern umzugehen?

Mit rauen Gitarrenriffs und einem eindringlichen Refrain, der eine markante Botschaft vermittelt, trifft der Song direkt ins Herz. „Jesus, bitte heb mich auf, auch wenn ich viel zu viel gesündigt habe,“ fleht der Refrain, während Liewald den Blick nach innen richtet und um Vergebung bittet. Die emotionale Reise endet mit einem hebräischen Epilog: „Wenn dein Weg zu Ende zu sein scheint und du die Hoffnung verloren hast, wird Jesus Christus dich sehen und auffangen. Es spielt keine Rolle, was du getan hast oder nicht getan hast. Er ist da. Für immer. Amen.“

Hinter The Dismas steckt kein typischer christlicher Künstler. Thomas Liewald sieht sich selbst nicht als Christ, sondern lässt sich von der historischen Figur Jesu, seiner universellen Botschaft und der tiefen Kraft seiner Worte und Taten inspirieren. Für ihn steht Jesus nicht für Religion oder Dogma, sondern für die bedingungslose Möglichkeit, das Gute in sich selbst hervorzubringen. „Ich glaube, jeder Mensch hat das Recht, wie Jesus zu sein – nicht nur innerhalb der Kirche. Jesus teilte die Menschen nicht in Klassen ein, und er vergab bedingungslos. Daran sollten wir uns erinnern.“

Mit Revelation will The Dismas Veränderungen anstoßen – sowohl musikalisch als auch thematisch. Der Song ruft dazu auf, alte Muster und Einschränkungen abzulegen, sich neu zu erfinden und anderen mit offenen Augen und Herzen zu begegnen.

The Dismas lädt dich ein, Teil dieser rockigen Offenbarung zu werden und ihre Botschaft in die Welt zu tragen. Der Name The Dismas wurde bewusst gewählt: Dismas, der sogenannte „Gute Dieb“, wurde neben Jesus gekreuzigt – ein Symbol für Reue, Vergebung und die Hoffnung auf einen Neuanfang.