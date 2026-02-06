John Macko Music: veröffentlichen neue Single & Video “Beauty Of It”

John Macko Music setzen den Veröffentlichungszyklus des Debütalbums Zero-Point Machine mit der neuen Single samt Video zu Beauty Of It fort.

Unter der Leitung von John Macko – dem renommierten Bassisten von Fifth Angel – deckt das Projekt ein breites musikalisches Spektrum ab, das von Progressive Rock und Modern Metal bis hin zu atmosphärischem und cineastischem Songwriting reicht. Nach drei Singles und Videos, die die härteren und dynamischeren Facetten des Albums hervorhoben, offenbart Beauty Of It eine andere, introspektivere Seite von Zero-Point Machine.

Beauty Of It wurde von John Macko geschrieben und markiert eine stilistische Wende innerhalb der Erzählung des Albums, wobei der Fokus auf emotionalen Nuancen, melodischer Sensibilität und lyrischer Tiefe liegt. Der Song zeigt Georgie Chappels vielfältige stimmliche Fähigkeiten und das raffinierte Songwriting lässt Raum für subtile Dynamik und ausdrucksstarke Interpretation.

Textlich reflektiert Beauty Of It zwischenmenschliche Beziehungen und die Illusion, dass Glück nur am Zielort existiert. John Macko erklärt: “Der Songs Beauty Of It ist eine Reflexion über die Illusion, dass Glück am Ziel zu finden ist. Es erinnert uns daran, dass die Höhen und Tiefen, die Ungewissheit und die Momente, die wir gerade erleben, das sind, was wirklich zählt. Wenn man den Weg vor sich nicht sehen kann, ist das nichts, wovor man Angst haben muss; das ist das Schöne daran.“

Das begleitende offizielle Video unterstreicht die introspektive Atmosphäre des Songs und setzt Themen wie Unsicherheit, emotionale Präsenz und menschliche Verbundenheit, die sich durch Zero-Point Machine ziehen, visuell um.

Mit Beauty Of It unterstreicht John Macko Music einmal mehr die stilistische Bandbreite und emotionale Tiefe des Albums und bietet den Zuhörern einen tieferen Einblick in eine seiner intimsten Kompositionen.

John Macko Music sind:

Georgie Chapple – Gesang

Adrian Thessenvitz – Gitarren, Synths und Sound Effekte

John Macko – Bass

Ken Mary – Schlagzeug