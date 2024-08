Servant: enthüllen neues Video „Temple“

Die deutschen Black Metaller Servant haben ein brandneues Musikvideo zu Temple veröffentlicht. Es ist die nächste Single aus ihrem kommenden Album Death Devil Magick.

Seht euch das Video zu Temple hier an:

Death Devil Magick wird am 20. September über AOP Records veröffentlicht!

Die deutsche Black-Metal-Band Servant zelebriert seit 2021 ihren melodischen und doch wütenden Black Metal im Underground und darüber hinaus.

Ihre beiden gut rezensierten Full-Length-Alben Blessed By The Light Of A Thousand Stars und Aetas Ascensus erschütterten den Boden in der Metalszene.

Death Devil Magick wurde zwischen dem 23. Oktober und 24. Mai geschrieben, gemischt und gemastert. Ohne auf ihre musikalischen Trademarks zu verzichten, entwickeln sich Servant auf ihrem neuen Album weiter. Melodische Gitarren verbinden sich mit wütenden Drums, kraftvolle Basslines mit Keys und mächtigen Grooves. Auf Death Devil Magick ist der Gesang klarer als auf den beiden Vorgängeralben, um den Worten die nötige Kraft zu verleihen. All dies wird in eine kraftvolle Soundform gebracht, die aggressiv, aber dennoch sehr dynamisch und aufgeräumt ist. Die lyrischen Themen sind inspiriert von Dichtern und Philosophen wie Charles Baudelaire und Friedrich Nietzsche, aber auch Gemälde von Franz von Stuck aus der Zeit des Symbolismus können hier genannt werden. Die Texte thematisieren Gefühlskonflikte, Glaubenssätze, Sucht und Abgründe der menschlichen Natur. Death Devil Magick lädt den Hörer ein, die Galerie der neun Mikrokosmen zu betreten und Zeuge von Lust, Verzweiflung, Magie und Ekstase zu werden.

Außerdem werden Servant im Rahmen der Scherbentour 2024 zusammen mit Ellende & Groza in Europa spielen. Die Tourdaten findet ihr hier:

Servant online:

http://facebook.com/ServantMagick

http://instagram.com/Servantmagick