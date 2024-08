Nuclear: die chilenischen Thrasher sind zurück

Extreme Musik für extreme Menschen: Nuclear sind zurück mit Violent DNA

Violent DNA ist das Comeback des südamerikanischen Quintetts mit drei neuen wilden Songs und drei Covers, die euch in etwas mehr als 22 Minuten den Kopf wegblasen werden.

Dieser Klangangriff aus dem Jahr 2024 wird weltweit über Black Lodge Records veröffentlicht und wird auf Vinyl, CD und digital erhältlich sein.

Die Band sagt dazu: „Humanity has a dark, violent and ruthless side. From our very origins as a species, we have been part of a cruel demonstration of imposing ourselves with violence on others. That is how it has been and that is how it will continue to be. It is that sort violence that inspires this new release. It is our core, our past and our future and there is nothing we can do to change it.“

Die neue Musik von Nuclear bringt etwas anderes auf den Tisch. Das neue Album wird dich in die frühen 90er Jahre versetzen und dich bis zum Ende nicht mehr loslassen. Dick klingende Gitarren, wahnsinnig schnelles Drumming und pausenlos ohrenbetäubendes Geschrei sind die wichtigsten Zutaten für den perfekten Sturm: Violent DNA.

Songs, die man nicht verpassen sollte: Violent DNA und Psychological Infanticide sind nur ein kleiner Vorgeschmack auf die kurze, aber effektive akustische Feindseligkeit des südamerikanischen Quintetts. Auch ohne es zu hören, wird man schon beim Anblick des grafischen und grausamen Covers gefangen genommen.

Ohne Zweifel wird Violent DNA 2024 ein Muss für alle Metalheads sein. Das ist etwas, das wir nicht ändern können: Das ist unsere „Violent DNA“

Violent DNA – Tracklist:

1. Violent DNA

2. Not Yet A Man

3. Psychological Infanticide

4. Foetus Noose (Benediction Cover)

5. Siege Of Power (Napalm Death Cover)

6. Into Eternity (Desultory Cover)

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Pre-Order: https://orcd.co/violent-dna-ep

Tourdaten 2024

30.10.2024 – Hannover | Bei Chéz Heinz

31.10.2024 – Osnabrück | Bastard Club

02.11.2024 – Flensburg | Retro Music Hall

03.11.2024 – Hamburg | Bambi Galore

05.11.2024 – Warsaw | Voodoo Club

06.11.2024 – Krakow | Hype Park

07.11.2024 – Prague | Modra Vopice

08.11.2024 – Bratislava | Pink Whale

09.11.2024 – Burglengenfeld | VAZ

10.11.2023 – Essen | Turock

Nuclear Besetzung:

Matías Leonicio – Leadgesang

Francisco Haussmann – Gitarre

Sebastian Puente – Gitarre

Eugenio Sudy – Schlagzeug

Roberto Soto – Bass