ROCKHARZ Open Air: Zwischeninfo zu Ticketoptionen

Auch die Rockharzer müssen die Mammutaufgabe stemmen, ein fast ausverkauftes Festival auf nächstes Jahr zu verlegen.

Doch lest selbst:

Liebe ROCKHARZerinnen, liebe ROCKHARZer,

zunächst möchten wir uns abermals für Eure Geduld bedanken! Wir wissen, daß Ihr Gewissheit haben möchtet und müsst, was mit den Tickets, die Ihr für das ROCKHARZ 2020 erworben habt, geschieht. Wir hoffen, mit dieser Zwischeninfo dazu beizutragen, dass etwas mehr Klarheit in die Sache kommt.

Bei uns werden derzeit technische Voraussetzungen und auch Konzepte für sämtliche Ticketoptionen und Wunschszenarien erdacht, erstellt und umgesetzt. Das ist mit einem relativ großen Aufwand verbunden. Nochzumal wenn, wie in unserem Fall, die Veranstaltung kurz vor dem „sold out“ gestanden hatte.

Damit das alles möglichst fehlerfrei und „bequem“ für alle Beteiligten verläuft, muss man sich eher einmal mehr als einmal zu wenig Gedanken machen und Szenarien durchspielen. Da es für diese Szenarien keine Lösung von der Stange gibt, dauert es etwas Zeit, um das Ganze zu entwickeln. Die Abwicklung muss sowohl jederzeit nachvollziehbar als auch sicher und benutzerfreundlich sein. Die Tatsache, dass sowohl wir als auch unsere Partner, die uns helfen, mit der Situation umzugehen, derzeit durch die Corona-Situation nicht in der Form arbeiten können wie sonst, verkompliziert die Sache leider zusätzlich.

Eine Zwischeninfo zu dem, was wir bereits erarbeitet haben, möchten wir Euch aber bereits jetzt geben. Wie wir aus den vielen Kommentaren und Zuschriften ersehen können, würden sich sehr viele über die Option freuen, ihr für 2020 bei uns gekauftes Ticket in ein Ticket für 2021 (ROCKHARZ 2021 findet vom 7. Juli bis 10. Juli 2021 statt, wie immer in der KW 27) umtauschen zu können. Diese Option wird es geben; und zwar ohne Aufpreis! Dass das Ticket für 2021 im Nachgang eventuell ein wenig teurer wird, ist zwar noch nicht komplett sicher aber wahrscheinlich. Ihr sichert Euch auf jeden Fall den besten Preis, wenn Ihr von der Umtauschmöglichkeit Gebrauch machen werdet. Darüber hinaus wird es exklusive Vorteile bei Wahl dieser Option geben.

Neben dieser Möglichkeit wird es auch die Option Rückerstattung des Geldes geben. Das heißt, dass wir denjenigen, die das gerne möchten und die das ROCKHARZ 2021 nicht besuchen wollen, das Geld für das Ticket per Überweisung zurückerstatten.

Bei den Campingzusatzleistungen wie Stellflächen, reservierte Campingareale und Mobiltoiletten wird das insgesamt ähnlich gehandhabt werden.

Über alle weiteren Details werden wir zeitnah informieren und arbeiten mit Hochdruck daran, dass das möglichst bald passieren kann. Wir werden dazu sowohl über unsere Newskanäle als dann auch per direkter E-Mail an unsere Kundinnen und Kunden informieren. Der gesamte Vorgang, das ist absehbar, wird allerdings durchaus ein paar Wochen dauern, da die Abwicklung unter anderem aus Sicherheitsgründen nicht automatisiert, sondern sozusagen per Hand erfolgen wird. Dennoch wünschen wir uns, dass wir am Ende viele Eurer Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigen und umsetzen können.

Wir bedanken uns sehr für Euer Verständnis und nochmals für Eure Geduld! Hoffentlich haben wir den Mist bald hinter uns…

Die Vielzahl an Mut machenden Zuschriften, guten Wünschen und wohlwollenden Kommentaren sind sehr motivierend. Und wir merken einmal mehr, dass wir sehr froh und stolz sein können, ein Festival aufgebaut zu haben, das aus solchen Fans wie Euch besteht. Danke!

Achtet auf Euch und bleibt oder werdet schnell wieder gesund!

Euer ROCKHARZ-Team