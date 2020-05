Autokino Tübingen: „Suzi Q“-Premiere am 10. Mai

Suzi Quatro Fans aufgepasst: Der Dokumentarfilm Suzi Q, der den Lebensweg und die Karriere der Rock-Ikone Suzi Quatro nachzeichnet, feiert am 10. Mai im Autokino Tübingen Premiere.

Infos zum Film:

Titel: Suzi Q

Produktion: AU, 2020

Erscheinungsdatum: 01.01.2020

Verleih: Arsenal Filmverleih GmbH

Wegbereiterin. Inspiration. Überlebende. Suzi Q erzählt die endgültige, ungekürzte Geschichte des Mädchens aus Detroit City, das nach ihrem internationalen Durchbruch im Jahr 1973 die Rolle und das Image der Frau im Rock ’n‘ Roll neu definierte. Suzi Q ist Vorreiterin und Inspiration für eine Generation von Rockmusikerinnen, die ihr folgten. Das zeitgenössische Publikum erinnert sich an ihren Einfluss als Pionierin, an ihr brillantes Talent und viele glühende Pop-Rock-Hits. Das zeigt der Film am Beispiel einer Reihe von Rock-Ikonen, mit besonderem Augenmerk auf jene, die den von Suzi vorgezeichneten Weg einschlugen. Wir kehren mit Suzi Q, die während ihrer Erfolgsjahre nach Europa ausgewandert war und heute in ihrer Heimat weitgehend vergessen ist, nach Detroit zurück. Bei genauerer Betrachtung der schwelenden, familiären Spannungen und Geschwisterrivalitäten, die sich aus dem Erfolg eines Familienmitgliedes ergeben, ermessen wir durch eine sehr persönliche Erkundung von Ruhm, Ehrgeiz und Resilienz den Preis, der für diesen Erfolg zu zahlen war. Suzi Quatro, nach 50 Jahren immer noch auf Tour, ist sicherlich die Königin des Rock ’n‘ Roll. Dafür gibt es keinen Ersatz.

Achtung: Tickets nur online unter: https://www.autokino-tuebingen.de/#tickets. Keine Anfahrt ohne gültiges Ticket! Maximal zwei Personen pro Auto, Eltern mit eigenen Kindern bilden eine Ausnahme.

Sonntag 10. Mai 2020 21:15 Uhr