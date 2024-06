Solence: veröffentlichen „A Banger A Day Keeps The Doctor Away“ inkl. Musikvideo

Die Welt kann grausam sein, aber Solence bieten ein einfaches Heilmittel: A Banger A Day Keeps The Doctor Away. Ähnlich wie ihr aktueller Track F**k The Bad Vibes steht der Titel für die Lebenseinstellung der Band. Er ist zu gleichen Teilen hypnotisch und aufmunternd mit einem Refrain, den man nach dem ersten Hören sofort mitsingen kann. Solence wurden in Stockholm gegründet und verstehen es, mit ihrer authentischen positiven Ausstrahlung, ihren energiegeladenen Auftritten und ihrem unendlichen Optimismus zu begeistern.

“We’re incredibly proud of this song,” kommentiert Sänger Markus Videsäter. “It embodies everything we stand for in Solence – powerful choruses, fast solos, and banging beats and riffs. Together with our new style of playful lyrics it is one of our favorite songs we’ve ever made. We’re very excited to get this song out into the world and start playing it live for our amazing fans.“

Solence, bestehend aus Markus Videsäter (Gesang), David Strääf (Gitarre), Johan Swärd (Keyboard) und David „Viking“ Vikingsson (Schlagzeug), wurden von Pandora als einen der Rising Rock Artists To Watch In 2023 bezeichnet. Sie wurden dem Publikum in US zum ersten Mal im Vorprogramm der ausverkauften Electric Callboy Tour vorgestellt und sind global bereits mit Bands wie Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills und We Came As Romans aufgetreten, zusätzlich zu Festivalauftritten beim Aftershock, Louder Than Life, Blue Ridge Rock Fest u.v.m.. In den nächsten Wochen werden Solence auf einigen der größten Festivals in Europa auftreten, darunter das Nova Rock Festival (AT), Summerside Festival, Grenchen (CH), Rock For People Festival (CZ), Graspop Metal Meeting (BE), Resurrection Fest (ES) und Tuska Festival (FI).

Mit über 300 Millionen Streams und knapp 1 Million monatlicher Spotify-Hörer erreichten Solence mit Animal In Me ihre erste Active Rock Radio Chartsingle. Es war der meistgespielte Track bei SiriusXM Octane im Jahr 2020 der aus ihrem bahnbrechenden zweiten Album Direction stammt. Solence werden in den kommenden Wochen neue Details zu ihrem im Herbst erscheinenden Debütalbum via Better Noise Music bekannt geben.

Solence European Tour Dates:

6/20 Dessel, BE – Graspop

6/21 Haarlem, NL – Patronaat

6/22 Summerside Festival, Grenchen, CH

6/26 Viveiro, Galicia, ES – Resurrection Fest

6/29 Helsinki, FI – Tuska Festival

# with Underoath

