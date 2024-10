Death Metal Scourge: findet am 30.11.2024 in der Zollkantine in Bremen statt

Am 30.11.2024 wird in der Zollkantine wieder ein Konzert veranstaltet!

Hier einmal die harten Fakten:

Wann? – 30.11.2024, Einlass 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr

Wo? – Zollkantine, Hansator 1, 28217 Bremen

Tickets im Vorverkauf = 12 € (unter info@finalplague.de)

Tickets an der Kasse = 15 €

Facebook: https://www.facebook.com/events/376906932141822

Mit dabei sind:

Demored

Vier Verrückte gründeten im Jahr 2012 in Braunschweig die Band Demored, weil sie Lust auf knochentrockenen Death Metal hatten. Nach zwei EPs in den Jahren 2016 und 2018 waren Fans und Presse gleichermaßen überzeugt, und der Weg für dutzende Gigs und Festivals war geebnet. Vor diesem Hintergrund erreichte zwei Jahre später ihr erstes Full-Length-Album Sickening Dreams die Szene, und auch hier wurde der Stil aus wilden Blastbeats, verdrehten Melodien und eingängigem Riffing vom Publikum gefeiert. Jetzt sind Demored zurück mit dem Album Well Of Liquid Souls (April 2024)! Neun Tracks fieser Death Metal werden deine Seele einfangen, Knochen zertrümmern und deinen Geist grausam verdrehen!

Cyphonism

Bereits vor zejm Jahren wurde in Wolfsburg die Band Cyphonism gegründet. Hier wird der unerbittlichen Kraft des Death Metal gefrönt. Nach der selbst betitelten 5-Track-EP und zwei Alben hat sich die Band weiterentwickelt und zwei neue Recken im infernalischen Ensemble aufgenommen. Mit neuem Blut und neuem Gebrüll geht eine Neubewertung der musikalischen Identität der Band einher. Die kreativen Köpfe hinter Cyphonism tauchen kopfüber in unbekannte Territorien ein, erforschen neue Klangwelten und verschieben die Grenzen. Fünf neue Songs wurden bereits niedergeschrieben und werden präsentiert. Die neue Ausrichtung geht mehr in Richtung Brutal Death, Freunde von Suffocation, Deeds Of Flesh und Gorguts aufgepasst! Macht euch auf einen auditiven Ansturm gefasst, der alle Erwartungen sprengt!

Neophobic

Abgerundet wird das Line-Up von der 2016 gegründeten Bremer Band Neophobic. Hier trifft die Härte des Death Metal auf packende Melodik. Es kommen klassische Metal-Handwerkskunst mit rauen Vocals, vielen harten Riffs und Melodien auf der Bühne zusammen. Mit donnernden Gitarrenriffs, gnadenlosen Schlagzeugrhythmen und epischen Melodien, die tief unter die Haut gehen, erschaffen Neophobic eine Klanglandschaft, die sowohl aggressiv als auch harmonisch ist. Die Band präsentierte kürzlich das zweite Album Below, mit einer eigenen Kompositionen kreativen und vielfältigen Death Metals, der Einflüsse der Göteborger Schule mit der Schnelligkeit des Thrash Metals verbindet. Egal, ob du die pure Wucht einer Liveshow suchst oder Hymnen zum Headbangen für unterwegs brauchst – Neophobic bieten dir den Soundtrack für deine inneren Kämpfe und Triumphe.