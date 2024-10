The Pineapple Thief: teilen neue Single + Video ‚All Because Of Me‘ von der neuen EP „Last To Run“

Die brillante neue Single All Because Of Me von The Pineapple Thief ist am Freitag erschienen. Der Track wird von einem brandneuen Video begleitet, das von Jeremy George produziert wurde und Aufnahmen der Band auf ihrer aktuellen It Leads To This-Tour zeigt. Der Track ist die erste Auskopplung aus ihrer kommenden EP Last To Run, die am 8. November bei Kscope erscheinen wird.

Nach dem Erfolg von It Leads To This von 2024, das bis auf Platz 1 der Offiziellen UK Rock- und Metal-Charts kletterte, wirft Last To Run ein neues Licht auf die kreative Reise, die den Chartstürmer von 2024 geformt hat, und enthält über 20 Minuten bisher unveröffentlichter Musik.

Die Songs auf Last To Run wurden in denselben Sessions geschrieben, in denen auch It Leads To This entstand, und zeigen die einzigartige Mischung aus progressivem Rock und introspektiver Lyrik der Band. Sänger und Songschreiber Bruce Soord reflektiert über die Entstehung der EP: „Wir hatten einige schwierige Entscheidungen zu treffen, als wir uns für die endgültige Trackliste von It Leads To This entschieden. Die Songs auf dieser EP basieren auf Songs und Ideen aus diesen Sessions, aber sie haben sich seither viel weiterentwickelt, als wir es uns damals hätten vorstellen können. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis – es scheint wirklich eine andere Stimmung und einen anderen Sound einzufangen.“