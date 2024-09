The Pineapple Thief: gehen mit einer neuen EP an den Start und kündigen Konzerte in Deutschland für 2025 an

Nach dem Erfolg von It Leads To This im Jahr 2024 – das auf Platz 1 der offiziellen UK Rock- und Metal-Charts schoss – kehren The Pineapple Thief mit ihrer beeindruckenden neuen EP und zweiten Veröffentlichung des Jahres 2024, Last To Run, zurück. Diese limitierte CD-Veröffentlichung enthält über 20 Minuten bisher unveröffentlichter Musik und wirft ein neues Licht auf den kreativen Prozess, der den Chartstürmer der Band im Jahr 2024 geprägt hat.

Die The Pineapple Thief Konzerte in Deutschland 2025:

16.03.2025 Leipzig – Täubchenthal

18.03.2025 Stuttgart – Im Wizemann

19.03.2025 Frankfurt – Batschkapp

26.03.2025 Pratteln (CH) – Z7

30.03.2025 Vienna (AT) – Szene

04.04.2025 Hamburg – Docks

Tickets ab Freitag, 27.09. – 10:00 Uhr: https://www.pineapplethief.com/tour/