The Pineapple Thief: setzen im März 2022 ihre „Versions Of The Truth Tour“ fort

Nach dem Release ihres neusten Studioalbum Version Of The Truth im September 2020 wollten die Progrocker mit ihrem Werk auf Tour gehen. Doch, wie so viele andere, wurden auch The Pineapple Thief von der Pandemie ausgebremst. Ende 2021 konnte die Band ihre Tour zunächst vorsetzen, bis Corona die Engländer erneut dazu zwang Shows zu verschieben. Jetzt, im März 2022 kann die Tour endlich weiter gehen.

Versions Of The Truth Tour

präsentiert von: Eclipsed, Classic Rock, Sticks, Guitar, Piranha/Start, laut.de

09.03.22 Oberhausen – Turbinenhalle

10.03.22 Aschaffenburg – Colos-Saal

11.03.22 Dresden – Tante JU

12.03.22 Wien (A) – Szene

16.03.22 Hamburg – Fabrik

17.03.22 Berlin – Kesselhaus

Veranstalter: www.swexbooking.com

Homepage: www.pineapplethief.com

Tour Trailer

https://www.facebook.com/watch/?v=123191715780653

Tickets:

https://www.wiv-ticket-shop.com/de/search?sSearch=the+pineapple+thief

Unsere Meinung zu Versions Of The Truth: