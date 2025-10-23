The Pineapple Thief: veröffentlichen monumentale Disc-Earbook-Sammlung „Retracing Our Steps“ (2007-2014)

The Pineapple Thief kündigen die Veröffentlichung von Retracing Our Steps an, das eine Rückkehr zu den prägenden Jahren der Band darstellt. Diese Sammlung umfasst die Alben What We Have Sown (2007), Tightly Unwound (2008), Someone Here Is Missing (2010), All The Wars (2012) und Magnolia (2014). Die Veröffentlichung ist für den 12. Dezember 2025 auf Kscope geplant und umfasst insgesamt acht Discs, die Raritäten, akustische Neuinterpretationen sowie neue Stereo- und immersive Mixe enthalten. Diese Sammlung dokumentiert die Entwicklung der Band durch ein entscheidendes Kapitel ihrer Geschichte. Jede Aufnahme wurde 2025 von Bruce Soord (Remix) und Steve Kitch (Remaster) neu gemixt und remastert. Die achte Disc, ein Blu-ray, erweitert diese neue Vision mit Dolby Atmos, 5.1 Surround und hochauflösenden Stereo-Mixen, die den klassischen Tracks neues Leben einhauchen.

Retracing Our Steps (2007-2014) – Trackliste:

Disc 1

What We Have Sown (2007) 2025 Mix

Bonustracks:

1. You Sign Out (2025 Mix)

2. Before It Costs Us (2025 Mix)

3. Well, I Think That’s What You Said? (Alternate Version, 2025 Mix)

Disc 2

Tightly Unwound (2008) 2025 Mix

Disc 3

The Dawn Raids (2009) 2025 Mix + Raritäten

Disc 4

Someone Here Is Missing (2010)

2025 Mix + Show A Little Love EP 2025 Mix

Disc 5

All The Wars (2012) 2025 Mix

Bonustracks:

1. You Don’t Look So Innocent (2025 Mix)

2. What Are You Saying? (2025 Mix)

3. Every Last Moment (2025 Mix)

Disc 6

Magnolia (2014) 2025 Mix

Bonustracks:

1. The Fins Fan Me (2025 Mix)

2. Steal This Life (2025 Mix)

Disc 7

The Acoustic Versions

Disc 8

Blu-Ray

(Dolby Atmos, 5.1 DTS-HD + MA/24/48 Stereo-Mixe alle Tracks)

The Pineapple Thief haben mit Retracing Our Steps ein beeindruckendes Boxset veröffentlicht, das nicht nur aus acht Discs besteht, sondern auch ein 76-seitiges Hardcover-Buch enthält. Dieses Buch wurde von der angesehenen Musikjournalistin Polly Glass verfasst und bietet persönliche Erinnerungen sowie Korrespondenz zwischen Bruce Soord und seinem langjährigen Freund und treuen Fan Peter Clemens. In diesem Werk reflektiert Bruce über die langen Nächte, kleine Siege, Freundschaften und die zahlreichen „massive wakeup calls“, die die Musik geprägt haben.

Die Band wurde 1999 von Bruce Soord, dem Gründer und Hauptsongwriter, ins Leben gerufen und hat seitdem insgesamt 16 Studioalben, sechs EPs sowie mehrere Live-Alben und Compilations veröffentlicht. Die aktuelle Besetzung umfasst Gavin Harrison von Porcupine Tree/King Crimson, der 2018 dauerhaft für das Album Dissolution zur Band stieß. Im Februar 2024 veröffentlichten The Pineapple Thief das von der Kritik gefeierte Album It Leads To This.

The Pineapple Thief online:

https://www.facebook.com/thepineapplethief

https://www.instagram.com/thepineapplethief/#