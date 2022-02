Hörbuchtitel: Die Weisse Lilie Staffel 4 – Dunkle Erkenntnis

Sprache: Deutsch

Genre: Actionthriller, Politkrimi

Spiellänge: ca. 225 Minuten

Release: 17.12.2021

Links: http://dieweisselilie.com/ und https://www.facebook.com/dieweisseliliehoerspiel

Verlag: Folgenreich, Universal Music

Format: Audio CD (3 CDs)

Nachdem wir vor ein paar Monaten sehr ausführlich über die dritte Staffel Die Weisse Lilie berichtet haben, wollen wir jetzt auch einen Blick auf die neuste, vierte Staffel – Dunkle Erkenntnis richten, die bereits im Dezember 2021 über Folgenreich und Universal Music veröffentlicht wurde. Der Actionthriller und Politkrimi mit mystisch angehauchten Szenen wurde abermals auf drei CDs gepresst und kommt dadurch auf über 220 Spielminuten. Die Hörspielbox besteht aus den drei Hörspielfolgen Dunkle Erkenntnis – Kapitel I, Dunkle Erkenntnis – Kapitel II und Dunkle Erkenntnis – Kapitel III, die euch durch die spannende Thematik der vielen Charaktere führen.

Dem Produzenten der Serie ist es mit seinem Team gelungen, mit der Fortsetzung des Politthrillers das hohe Niveau der ersten drei Staffeln zu halten. Spannende wie komplexe Handlungen werden dem Konsumenten wortwörtlich ins Ohr gelegt. Ergreifend und fesselnd möchte man die fast vier Stunden am liebsten in einem Stück verschlingen. Dafür wiederum sollte man sich genug Zeit nehmen. Die Die Weisse Lilie kann man auch nur auf einem halben Ohr lauschen, dürfte dann aber wichtige Informationen nicht mitbekommen. Zahlreiche hochkarätige Hörspiel- und Synchronsprecher wie unter anderem Martin Sabel („Dogo“ in Dragonbound), Stephan Benson (Daniel Craig), Sascha Rotermund (Benedict Cumberbatch) oder Céline Fontanges (Kate Bosworth) sind wieder mit von der Partie. Die vertonte Soundkulisse setzt auf diverse Effekte, die im passenden Moment die Stimmung in die richtige Richtung katapultieren soll. Mit der Erfahrung der ersten drei Staffeln lassen die Macher auch im vierten Streich nichts anbrennen.