The Pineapple Thief: unterschreiben bei InsideOutMusic

InsideOutMusic freut sich, das Signing der Progressive-Art-Rock-Band The Pineapple Thief bekannt zu geben. Die 1999 von Bruce Soord gegründete Band zählt seit langem zu den erfolgreichsten und versiertesten Vertretern des Genres, hat 16 Studioalben veröffentlicht und tourt weltweit. Die Band, bestehend aus Soord (Gesang, Gitarre), Jon Sykes (Bass), Steve Kitch (Keyboards) und Gavin Harrison (Schlagzeug), arbeitet derzeit an einem neuen Album, das Ende 2026 erscheinen soll.

Bruce Soord kommentiert: „Die Zusammenarbeit mit Inside Out ist ein entscheidender Meilenstein für The Pineapple Thief. Nachdem wir das vergangene Jahr damit verbracht haben, neues Material zu entwickeln, wurde klar, dass Inside Out die perfekte Heimat für unsere nächste musikalische Reise ist. Diese neue Partnerschaft gibt uns neue Energie und wir können es kaum erwarten, zu zeigen, woran wir gearbeitet haben!“

Thomas Waber, Leiter von InsideOutMusic, fügt hinzu: „Wir freuen uns riesig, The Pineapple Thief in der InsideOutMusic-Familie willkommen zu heißen. Als langjährige Fans der Band haben wir das Gefühl, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Zusammenarbeit ist, und wir können es kaum erwarten, dabei zu helfen, ihr neues Material der Welt zu präsentieren.“

The Pineapple Thief haben kürzlich folgende Festivalauftritte in Europa angekündigt:

25. Juni Istanbul TK – Zorlu PSM – mit The Gathering

27. Juni Cornwall GB – Morvala Festival of Arts

3. Juli Joensuu FIN – Ilovaari Festival

4. Juli Helsinki FIN – CoolHead Live

16. Juli Bronnoysund NO – Rootsfestivalen

2. August Manchester GB – Radar Festival

Nun gibt die Band die Termine für ihre Headliner-Tournee durch Nordamerika bekannt. Der Ticketverkauf beginnt am Freitag, dem 17. April, um 10 Uhr Ortszeit.

The Pineapple Thief – The Far And Wide Tour 2026

17. November Washington DC – Howard Theater

19. November Philadelphia PA – Theatre of Living Arts

20. November New York City, NY – Gramercy Theatre

21. November Somerville, MA – Somerville Theater

22. November Quebec City, QC – Capitole

24. November Montreal, QC – Beanfield Theatre

25. November Toronto, ON – Danforth Music Hall

27. November Chicago, IL – House of Blues

28. November Cleveland, OH – House of Blues

29. November St. Louis, MO – Delmar Hall

1. Dezember Dallas, TX – The Bomb Factory

3. Dezember Denver, CO – Summit

5. Dezember Phoenix, AZ – Crescent Ballroom

6. Dez. San Diego, CA – The Observatory North Park

8. Dez. Los Angeles, CA – The Bellwether

9. Dez. San Francisco, CA – August Hall

11. Dez. Seattle, WA – Neptune Theater

12. Dez. Portland, OR – Revolution Hall

13. Dez. Vancouver, BC – Hollywood Theater

Weitere Neuigkeiten folgen…

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