The Pineapple Thief: gehen auf „Versions Of The Truth Tour“ 2021/2022 (verlegt aus 2020)

Nach dem Release ihres neusten Studioalbums Version Of The Truth im September 2020 wollten die Progrocker mit ihrem Werk auf Tour gehen. Doch, wie so viele andere, wurden auch The Pineapple Thief von der Pandemie ausgebremst. Im Oktober 2021 und März 2022 kann die Tour nun endlich nachgeholt werden.

Zudem dürfen sich Fans auf eine weitere Veröffentlichung freuen. Am 22. Oktober erscheint der Mitschnitt ihres extravaganten Konzertfilms Nothing But The Truth. Nachdem The Pineapple Thief von der Covid-19-Pandemie ausgebremst wurden, beschlossen Sie, im April 2021 ein Livestream-Event zu spielen. In Zusammenarbeit mit Regisseur George Laycock entstand aus diesem Material ein Konzertfilm.

„Es war für uns sehr enttäuschend, dass wir nicht touren konnten, besonders weil wir uns so sehr darauf gefreut hatten, das neue Album für alle live zu spielen“, erklärt Gitarrist/Sänger Bruce Soord. „Daher war es unschätzbar wertvoll, diesen Film drehen zu können, besonders unter diesen Umständen. Es war so eine fremdartige Zeit und (der Livestream) auch eine ungewöhnliche Sache. Klar hatten wir alle schon mal vor einer Kamera gespielt, aber das hier war etwas anderes. Wir spielten ein brandneues Set, nur ein einziges Mal, um es in jede Ecke der Welt zu übertragen, und dabei standen wir in einem Kreis auf unseren kleinen Inseln, und überall waren Kameras. Der Druck war groß. Wir mussten einfach hammermäßig gut sein.“



Versions Of The Truth Tour

präsentiert von: Eclipsed, Classic Rock, Sticks, Guitar, Piranha/Start, laut.de

10.10.21 Hamburg – Fabrik

16.10.21 München – Technikum

17.10.21 Pratteln (CH) – Z7

19.10.21 Stuttgart – Im Wizemann

26.10.21 Mainz – KUZ

29.10.21 Köln – Carlswerk Victoria

11.03.22 Dresden – Tante Ju

12.03.22 Wien (A) – Szene

17.03.22 Berlin – Kesselhaus

Veranstalter: www.swexbooking.com

Homepage: www.pineapplethief.co

Tickets: https://www.wiv-ticket-shop.com/de/search?sSearch=the+pineapple+thief

Tickets + VIP Packages: http://www.pineapplethief.com/tour/