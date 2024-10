Iotunn: enthüllen Video zu „Earth To Sky“

Das dänisch-färöische Epic-Progressive-Metal-Kollektiv Iotunn freut sich, ihr Video zu Earth To Sky zu enthüllen. Der atemberaubende Track ist auf dem Album Kinship zu finden, das jetzt bei Metal Blade Records erschienen ist!

Die Time For Metal Rezension zu Kinship (10/10!) von Kay findet ihr hier!

Kinship von Iotunn ist ein monolithisches Album, das dem Urmeer entsprungen ist. Es ist eine mythologische Reise durch acht Tracks, die sowohl musikalisch als auch textlich immense Sphären umspannen und die tiefen Wurzeln der menschlichen Natur erforschen, ihre Verbindung und Trennung mit allem und jedem, und wie unsere Entscheidungen uns selbst und das gelebte Leben immer definiert haben.

Gitarrist Jesper Gräs sagt zu Earth To Sky: „Dieser Song ist in vielerlei Hinsicht von der Tradition der Filmmusik inspiriert. Er ist progressiv und doch in seinem Kern einfach und präsentiert einen Sound voller Themen, Stimmungen und Gefühle, die sich erst in den Mittelteilen richtig entfalten, aber durchgehend präsent sind. Als wir mit dem Album fertig waren, hat es uns alle auf eine ganz besondere Weise getroffen, die wir nicht vorhergesehen hatten, und wir fanden, dass es eine natürliche Single aus dem Kinship-Album ist. Es beinhaltet viele Dinge, die uns am Herzen liegen, es enthält viele der Kernbestandteile von Iotunn, und es enthält einige der brutalsten Metalpassagen des Albums“.

Gitarrist Jens Nicolai fügt hinzu: „Dieser Song basiert auf zwei zusammenhängenden Ideen, abgesehen von ein paar kleinen Umwegen, es ist also eine Art des Schreibens, die wir schon früher gemacht haben – um zu sehen, wie viele Farben wir innerhalb eines sehr begrenzten Rahmens malen können. Wie sich herausstellte, wurde der Rahmen immer größer und reicher an Motiven, und er hat viele coole Übergänge.“

Kinship entfaltet die Geschichte eines prähistorischen Stammesangehörigen. Es erzählt die Geschichte der vielfältigen Bedingungen des Lebens, da Themen wie Einheit/Uneinigkeit, Licht/Dunkelheit, Körper/Geist, Natur/Kultur, Gut/Böse, Schöpfung/Zerstörung und Mensch/Mensch im gesamten Album auftauchen. Das Album zeigt auch, dass Iotunn ihre musikalischen Welten in ihrem bisher größten Ausmaß offenbaren, was die Traumleistung beim Komponieren des Albums gewesen ist.

Kinship wurde bereits von Kritikern auf der ganzen Welt gelobt und belegte Platz 1 der Soundcheck-Listen in so angesehenen Publikationen wie Metal Hammer Germany, Scream Magazine, Aardschok, Inferno Magazine und Powermetal.de.

„Die Entstehung von Kinship war die umfangreichste und wildeste Reise, an der wir je teilgenommen haben“, sagt Jesper Gräs. “Wie beim Trekking auf den Galdhøpiggen in Norwegen haben wir einen Gipfel nach dem anderen überquert und die Dinge immer heller und weiter gesehen, bis wir den Gipfel, das Ende, erreicht haben. Nie waren wir stolzer und zufriedener, und wir hoffen, dass unsere Fans – alte und neue – dieses Album in ihr Herz schließen und es sich von dort aus entfalten lassen.“

Das Artwork und die Artworks von Kinship wurden von dem Tusche- und Grafitzeichner und Künstler Saprophial (Hammers Of Misfortune) erstellt, während das Design und Layout von Art Director Brian Ames bei Metal Blade Records entworfen wurde. Kinship wurde von Jacob Hansen in den Hansen Studios Denmark (Arch Enemy, Katatonia, The Black Dahlia Murder, Volbeat, Týr) gemischt und gemastert.

Mehr zu Iotunn auf Time For Metal gibt es hier: