Heavysaurus: feiern „Heavy Halloween“ – neue Single out now!

Wenn der Mond hell am Himmel steht und sich Schatten durch die Nacht schleichen, dann ist die Zeit gekommen: Heavysaurus laden ein zu einem Halloween, das es in sich hat! Mit ihrer brandneuen Single Heavy Halloween bringen die fünf rockenden Urzeitwesen eine Portion Gruselspaß, die es so noch nie gab. Die Dinos, bekannt für ihre energiegeladenen Metal-Hymnen, haben diesmal das Gruselfest der Geister in den Mittelpunkt gerückt.

Mit einem kraftvollen Refrain und mitreißenden Riffs erwecken sie Hexen, Skelette und Geister zum Leben – und lassen sie direkt an deine Tür klopfen. Begleitet wird das musikalische Spektakel von einem schaurigen Musikvideo, das die düsteren Straßen der Nacht zum Leben erweckt und für Gänsehaut sorgt. Aber keine Angst, mit der Pommesgabel in der Hand seid ihr vor jedem Gespenst sicher!

Also, Kinder und Eltern, macht euch bereit: Heavysaurus feiern „super heavy Halloween“ – das gruseligste, lauteste und rockigste Fest des Jahres. Seid dabei, wenn die Dinos mit schrägen und schaurigen Klängen die Nacht zum Tag machen. Der Countdown läuft: Es gespenstisch!

Roaaarrr!

Der Song findet sich natürlich auch auf dem kommenden Heavysaurus Album Pommesgabel Reload mit acht nagelnagelneuen dinostarken Songs! Die Scheibe erscheint am 29.11.2024.