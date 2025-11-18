Iotunn: kündigen „Kinship European Headliner Tour 2026” an

Das dänisch-färöische Progressive-Metal-Kollektiv Iotunn freut sich, die Kinship European Tour 2026 anzukündigen. Dies wird die erste Headliner-Tournee von Iotunn durch Europa sein.

„Wir sind so froh, dass wir diesen Traum endlich verwirklichen können. Als Headliner wollen wir unseren Fans in ganz Europa viele Songs aus unserem aktuellen Album Kinship präsentieren. Wir können es kaum erwarten, euch alle nächstes Jahr zu sehen. Verbreitet die Nachricht und lasst uns diese epischen Shows zu unvergesslichen Erinnerungen machen“, so Jón Aldará.

Zwei großartige Bands werden Iotunn auf dieser Tour begleiten, die für alle Fans des Progressive Metal ein absolutes Muss ist: In Vain (NO) als Special Guests und Nephylim (NL) als Support.

Iotunn – Kinship European Headliner Tour 2026

+ In Vain

+ Nephylim

Presented by Triple Bookings, Nightcrawler Management, Metal Hammer, Metal.de, Devilution und Powermetal.de

March 26 – Greece, Thessaloniki – Eightball Club*

March 27 – Greece, Athens – Piraeus Club Academy*

March 29 – Turkey, Istanbul – Blind*

April 8 – Germany, Aschaffenburg – Colos-Saal

April 9 – Germany, Lichtenfels – Ragnarök Festival

April 10 – Germany, Dortmund – Junkyard

April 11 – Netherlands, Sittard – Volt

April 13 – France, Paris – Backstage By The Mill

April 14 – France, Nantes – Ferrailleur

April 15 – France, Colmar – Le Grillen

April 16 – Switzerland, Aarau – KiFF

April 17 – Germany, Munich – Backstage (Club)

April 18 – Hungary, Budapest – Analog Music Hall

April 19 – Slovenia, Ljubljana – Orto Bar

April 20 – Austria, Vienna – Viper Room

April 21 – Czech, Prague – Modra Vopice

April 22 – Poland, Poznań – Pod Minoga

April 23 – Germany, Kassel – Goldgrube

April 24 – Netherlands, Utrecht – De Helling

April 25 – Germany, Hamburg – Bambi Galore

April 26 – Denmark, Copenhagen – Amager Bio

* No In Vain and Nephylim

Sichert euch jetzt eure Tickets unter metalblade.com/iotunn – dort könnt ihr auch die beiden Alben der Band, Access All Worlds und Kinship, erwerben!

Weitere Iotunn Livedates:

14/02/26 NO – Trondheim – Byscenen

01/05/26 NO – Kopervik – Karmoygeddon

25/06/26 DK – Copenhagen – Copenhell

08/08/26 FI – Helsinki – Helsinki Metalfest

13/11/26 NO – Larvik – Spetakkelfestivalen

Die Besetzung von Iotunn besteht aus Jón Aldará (Gesang), Jesper und Jens Nicolai Gräs (Gitarren), Eskil Rask (Bass) und Bjørn Wind Andersen (Schlagzeug). Iotunn unterschrieben 2020 bei Metal Blade Records und traten bei großen Festivals wie Wacken Open Air, Summer Breeze, 70000 Tons Of Metal und Rockwave auf. Zuletzt begleiteten sie 2025 Dark Tranquillity, Soen und Equilibrium auf einer Europatournee.

Die Band veröffentlichte 2016 ihre erste EP, The Wizard Falls, gefolgt von ihrem Debütalbum Access All Worlds im Jahr 2021. Ihre neueste Veröffentlichung, Kinship, ist das zweite Album von Iotunn in voller Länge. Es wurde von der Presse für seinen epischen und atmosphärischen Sound, seine komplexen Kompositionen und seine tiefgründige lyrische Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur und Beziehungen gelobt. Kritiker heben das Album als mutigen Schritt hervor, der die Position der Band in der Progressive-Metal-Szene festigt.

Hier kommt ihr zu unserem Reviews zu Access All Worlds und Kinship.

Hier könnt ihr euch einen Eindruck eines Iotunn-Konzerts verschaffen: Iotunn auf „Kinship Tour“ am 11.01.2025 im Godset, Kolding

Interview mit Iotunn im Rahmen ihrer Kinship Tour 2025