Ash Return – Defy & Conquer

In der Lüneburger Heide gibt es mehr als nur schnucke Heidschnucken. Im dortigen Epizentrum dort gibt es darüber hinaus Hardcore vom Feinsten, nämlich Ash Return, die auf ihrem Zweitwerk Defy & Conquer zu ihren Hardcore-Wurzeln der legendären Miozän-Ära zurückkehren. War das Debütalbum The Sharp Blade Of Integrity mit seiner Mischung aus aggressivem Hardcore und melodischen Heavy-Metal-Einflüssen eine handfeste Überraschung, regiert jetzt wieder die PMA, die Positive Mental Attitude, der Kitt zwischen Musik und Unity seit den 80ern. Vor allem Fronter Johnny la Bomba von Gloryfull sorgte mit seinem Metal-lastigen Gesang für ein markantes Ausrufezeichen. Nun hat dieser das Mikro an Hirschi weitergegeben, und damit hat sich einiges geändert bei den Hardcore-Veteranen.

Zuerst fällt auf: Der Sound ist rauer und erinnert stark an die Old-School-Hardcore-Welle der 80er-Jahre. Frühe Agnostic Front sind herauszuhören, nicht nur wegen der geballten Ladung Crew-Shouts. Aber auch die melodische Variante à la 7 Second ist auszumachen. Ash Return kennen die Originale, wissen, was sie wollen, und setzen das auch genauso um, aber moderner mit einem ordentlichen Punch Metal. Diese Note wird durch die rhythmisch-dynamische Präzision und die souveräne Tempo-Varianz deutlich, und sorgt für eine packende Atmosphäre, die sowohl alte Hardcore-Fans als auch neuere Anhänger des Genres und sogar Thrash- und Speed-Metal-Heads – dank massiver Doublebass bei Recall The Days – begeistern wird.

Die Positive Mental Attitude ist zurück

Wie auf dem Erstling sind die überall eingestreuten Gitarrenharmonien das zweite Markenzeichen des Fünfers. Dazu gibt es auch noch akustische Spielereien und ungewohnte Effekte, die der Energie der elf Tracks keinen Abbruch tun. Die fast schon hymnischen Elemente mit der vielseitigen Stimme von Johnny sind aber Teil der Vergangenheit. Bodenständigkeit ist mit Hirschi das Motto der Stunde. Das ist auch okay. Aber im Vergleich fehlt gerade an dieser wichtigen Position ein Stück weit die Eigenständigkeit. Die Vocals haben zwar noch immer die nötige Durchschlagskraft, können aber nicht ganz mit dem Eindruck des Debüts mithalten. Sie passen aber zum Gesamteindruck, genauso wie die klassischen lyrischen Themen wie das alltägliche Leben, Selbstreflexion, falsche Helden und die unsterbliche Positive Mental Attitude.

Defy & Conquer ist purer, unverfälschter Hardcore, der sich bei allen Spielereien mehr um die Essenz des Genres kümmert. Es ist kein Album, das sofort alle Erwartungen trifft, aber eines, das durch seine Ehrlichkeit und konsequente Ausrichtung punkten kann. Ash Return gehen ihren eigenen Weg, machen, worauf sie Bock haben. Und das ist verdammt gut so. Es gibt genug coole Hardcore-Bands, die aber nur ein Klischee ihrer selbst sind. Die halbe Stunde Hardcore ist eine Lektion in Authentizität. Defy & Conquer ist eine Verbeugung vor der Lebenseinstellung des Hardcore-Gedankens mit musikalisch ausgestreckten Fäusten.

Hier geht es lang für weitere Informationen zu Ash Return – Defy & Conquer in unserem Time For Metal Release-Kalender.