Enemynside: veröffentlichen ihre neue EP „In The Shadows Of Unrest“ und präsentieren daraus die brandneue Single vom Titeltrack

Die in Rom ansässigen Thrash Metal-Veteranen Enemynside melden sich mit einem doppelten Schlag zurück: Ihre neue EP In The Shadows Of Unrest ist heute erschienen, begleitet von der brandneuen Single und dem Video In The Shadows Of Unrest, dem Titeltrack, der die dunkelsten Themen des Albums einfängt.

Der Song taucht tief in urbane Ängste, emotionale Turbulenzen und innere Revolte ein. Unbarmherzige Riffs, prägnante Grooves und durchdringende Gesangslinien formen einen Track, der modernen Unruhen Ausdruck verleiht und Spannung in rohe Thrash-Aggression verwandelt.

Das Video kann zu Shadows Of Unrest hier angesehen werden:

Die EP wurde in zwei der führenden Studios Roms aufgenommen: Schlagzeug und Bass wurden im Kick Recording Studio aufgenommen, während Gitarren und Gesang im Temple Of Gravity Studios eingespielt wurden. Das Material kehrte dann zu Marco „Cinghio“ Mastrobuono im Kick für das finale Mixing und Mastering zurück, wodurch eine scharfe, kraftvolle und zeitgemäße Klangidentität entstand. Das Artwork von Diyaco Paymazd spiegelt die Intensität und Unruhe wider, die das Album durchdringen.

In The Shadows Of Unrest – Trackliste:

In The Shadows Of Unrest Concrete Jungle Carnal Betrayal Desolation

Mit dieser neuen Veröffentlichung bekräftigen Enemynside ihren Status als unermüdliche Kraft im internationalen Thrash, indem sie alte Wurzeln mit moderner Wildheit, Präzision und einem erneuerten Gefühl der Dringlichkeit verbinden.

Enemynside sind:

Fran Cremisini – Gesang

Matteo Bellezza – Gitarren

Andrea Mataloni – Gitarren

Andrea Pistone – Bass

Fabio Migliori – Schlagzeug

Enemynside online:

facebook.com/Enemynside

instagram.com/enemynsideofficial