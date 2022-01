Wardruna: veröffentlichen Video zu „Solringen“

Wardruna haben eine reichhaltige, mehrstimmige und dramatische musikalische Landschaft geschaffen, die die alte Vergangenheit ehrt und gleichzeitig bedeutungsvolle Ausdrucksformen der nordischen Tradition durch eine detailreiche zeitgenössische Komposition beleuchtet. Ihr Sound ist genreübergreifend und muss wirklich live erlebt werden.

Am 22. April, ein Jahr nach der Veröffentlichung des letzten Studioalbums Kvitravn und als Auftakt zu den bevorstehenden Live-Terminen, präsentieren Wardruna Kvitravn – First Flight Of The White Raven. Eine hochwertige Veröffentlichung auf Doppel-CD und in digitalen Formaten, die das Original-Studioalbum von 2021 sowie eine „Live-im-Studio”-Aufnahme ihres hoch gelobten, grenzüberschreitenden virtuellen Live-Erlebnisses enthält, das am 26. März 2021 aufgezeichnet wurde. Diese neue Veröffentlichung enthält eine spezielle Setlist, die aus neuen Songs von Kvitravn und Fan-Favoriten aus dem gesamten Wardruna Katalog besteht.

Als besonderen Leckerbissen wird es eine limitierte hochwertige Fanbox aus Holz mit Metallbeschlägen mit folgendem Inhalt geben:

– Doppel-CD (Kvitravn und „Live-im-Studio“-Aufnahme der Show)

– Doppel-LP („Live-im-Studio“-Aufnahme der Show)

– DVD exklusiv (ganze Show inkl. Dokumentation)

– signierter Print von Einar Selvik

– Fahne

– Echtheitszertifikat

Weitere Formate und Tracklistings siehe unten. Hier kann man das Album vorbestellen.

Bandleader Einar Selvik: „First Flight Of The White Raven ist eine audiovisuelle Live-im-Studio-Aufnahme, die online übertragen wurde und die Release-Show des Albums Kvitravn war. Sie wurde in einer Zeit aufgenommen, in der es nicht erlaubt war, vor Publikum aufzutreten, weshalb es für mich sehr wichtig war, dass die Aufnahme selbst die Energie einer Live-Performance einfängt. Was man hört, ist das, was wir in diesem Moment in diesem Raum gespielt haben. In der Nachbearbeitung wurden keine Neuaufnahmen gemacht oder Autotune eingesetzt.

Wie bei einem normalen Konzert wurde die Setlist sorgfältig zusammengestellt, mit einer Auswahl von Songs aus all unseren Alben, einschließlich einer Handvoll Songs vom neuen Album, die wir zum ersten Mal gespielt haben. Am Tag der Aufnahme standen wir alle zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder in einem Raum zusammen. Jeder kam konzentriert und gut vorbereitet, und die Energie fühlte sich an, als wäre keine Zeit vergangen. Ich hoffe, ihr werdet mir zustimmen!“

Nun erschien mit Solringen eine erste Videoauskopplung aus First Flight Of The White Raven:

„Solringen ist ein Song, der ursprünglich auf dem Album Runaljod – Yggdrasil (2013) veröffentlicht wurde. Obwohl er bei unseren Hörern schnell sehr beliebt wurde, kamen wir erst Ende 2019 dazu, ihn live aufzuführen. Als wir den Song vom Studio auf die Bühne brachten, hatte ich das Gefühl, dass er eine etwas andere Herangehensweise brauchte, die speziell auf das Konzertformat zugeschnitten war.

In früheren Traditionen hatten die Frauen des Haushalts auf einem Bauernhof die Aufgabe, zu Mittsommer auf die Felder zu gehen und die dort wohnenden Elfen mit Reimen und Liedern zu wecken, um sie zu Wachstum und guter Ernte zu ermutigen. Diese Lieder und Traditionen sind heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Die ursprüngliche Idee hinter Solringen ist, dass neue Lieder sie wieder aufwecken könnten”, sagt Einar.

Kvitravn bedeutet weißer Rabe, was gleichzeitig Einars Künstlername ist. „Der Rabe ist ein Tier, zu dem ich eine totemistische Beziehung habe, daher habe ich den Namen für mich gewählt,” erklärt er. „Aber obwohl dieses Album auf gewisse Weise persönlicher und bodenständiger ist als die vorherigen, ist es auch ein bisschen obskur. Ich forsche in den philosophischen, den esoterischen, den nordischen Mythen und wie diese alten Traditionen die menschliche Natur und die Natur an sich definieren. Ich wählte also nicht den weißen Raben als Albumtitel wegen meines Künstlernamens, sondern aufgrund der Ideen, die mich ursprünglich dazu inspirierten, diesen Namen anzunehmen.”

Wie auf dem Studioalbum, sind auch auf Kvitravn – First Flight Of The White Raven viele jahrhundertealte Instrumente wie das Ziegenhorn, die Kravik-Leier und die Tagelharpa (Pferdeschwanzhaar-Harfe) zu hören. Der mystische Gesang steigt auf und tanzt in der Luft wie morgendlicher Dunst, der Bergspitzen und Täler bedeckt.

Seit der Gründung 2002 sind Wardruna von Einars tiefer Verbundenheit mit Norwegens vorchristlicher Kultur inspiriert. Einar wuchs auf der Insel Osterøy, nördlich von Bergen auf und begann schon im Teenageralter über alte Runen und die nordische Geschichte zu lesen. Bald schon entstand die Idee, Musik auf dieser Grundlage zu schreiben. In den folgenden Jahren arbeitete er mit verschiedenen Metal Bands, aber das Bedürfnis, seiner eigenen musikalischen Vision zu folgen wuchs und Einar tauchte ein in die Welt der traditionellen nordischen Musik.

„Ich mache keine norwegische Volksmusik”, erklärt er. „Aber es gibt viele Elemente in unserer Musik, die auf traditioneller nordischer Musik beruhen, sowohl in der gesanglichen als auch in der musikalischen Technik und Tonalität. Vorrangig glaube ich, dass dies Elemente sind, die früher entstanden sind als das, was man im Volksmund unter traditioneller Musik versteht. Obwohl es nicht mein Ziel ist, Musik aus einer bestimmten Periode zu kopieren, will ich mir doch immer einen festen Untergrund schaffen, bevor ich mich dem kreativen und intuitiven Prozess hingebe. Meine Herangehensweise ist interdisziplinär, mit einem schulischen Denkansatz was die Primärquelle angeht, kombiniert mit meinem eigenen Wissen und meiner Erfahrung als Musiker, Dichter und Fachmann.”

Die Kombination aus Einars profundem Wissen – er hat bereits zahlreiche Vorlesungen über die alte nordische Welt und ihre Musik gehalten – und seine pragmatische Herangehensweise, zog die Aufmerksamkeit der Schöpfer der History Channel Serie Vikings auf sich. Von der zweiten Staffel 2014 bis zu Staffel fünf, die 2019 ausgestrahlt wurde, arbeitete Einar neben Hauptkomponist Trevor Morris als Komponist. In einigen Folgen war er sogar auf dem Bildschirm zu sehen.

Neben Sängerin Lindy-Fay Hella, die sowohl im Studio als auch auf der Bühne eine Konstante ist, sind auf dem Album diverse Gäste zu hören. Auf dem Höhepunkt von Kvitravn, dem Song Andvevarljod, werden Einar und Lindy-Fay von der berühmten norwegischen Sängerin Kirsten Bråten Berg und ihrer Tochter Sigrid unterstützt. Außerdem sind auf dem Album der außergewöhnliche Multi-Instrumentalist Unni Løvlid und der gefeierte Sänger Ingebjørg Lognvik Reinholdt zu hören. Der Ziegenhorn- und Weidenflötenspieler Eilif Gundersen, der schon oft mit Wardruna zusammengearbeitet hat, ist ebenfalls präsent.

Derartige Partnerschaften waren schon immer Teil des kreativen Konzepts von Wardruna. Einar erklärt, dass der Song selbst bestimmt, was er braucht – die Sänger, die Instrumente, die Klänge. Es ist gut, was sich gut anfühlt.

Auf die Frage, wie er Kvitravn auf die Bühne bringen wird, hält Einar kurz inne und sagt schließlich: „Das Album ist eine visuelle Klanglandschaft. Die Musik passt zu einer einfachen, atmosphärischen visuellen Seite.” Er lacht erneut. „Es wird wohl ziemlich groß klingen.” Und genau davon kann man sich mit der Veröffentlichung von Kvitravn – First Flight Of The White Raven endlich selbst überzeugen.

Die neu angesetzte Tour startet im März 2022, im Sommer spielt die Band drei Dates in Deutschland:

02.07. Gelsenkirchen, Amphitheater

03.07. München, Musik Arena

14.07. Dresden, Konzertplatz Weißer Hirsch

Alle Tourdates gibt es hier. Über die Tournee sagt Einar: „Es ist mehr als zwei Jahre her, dass wir das letzte Mal vor einem Publikum aufgetreten sind. Unnötig zu sagen, dass dieser lange und ungewollte Winterschlaf uns sehr aufgeregt hat, endlich unsere Rückkehr auf die Bühne realistisch planen zu können.“

Kvitravn – First Flight Of The White Raven Details:

– Die Doppel-CD und digitale Version enthält Kvitravn plus eine CD mit dem kompletten Kvitravn – First Flight Of The White Raven Audio-Live-Erlebnis, neu gemastert für diese Veröffentlichung.

– Die Kvitravn – First Flight Of The White Raven Doppel-LP ist ebenfalls in mehreren limitierten Editionen erhältlich und enthält das Audio-Live-Erlebnis, neu gemastert für diese Veröffentlichung. Hier kann man das Album vorbestellen.

Kvitravn – First Flight Of The White Raven (2022)

Synkverv (Turn-sight)

Kvitravn (White Raven)

Skugge (Shadow)

Grá (Grey)

Fylgjutal (Speech of the Fylgja)

Munin (Memory)

Kvit hjort (White Stag)

Viseveiding (Song-hunting)

Ni (Nine)

Vindavlarljod (Song of the wind-bred)

Andvevarljod (Song of the Spirit-weavers)

Kvitravn – First Flight Of The White Raven LIVE (2022)

Kvitravn

Skugge

Solringen

Bjarkan

Raido

Voluspá

Isa

UruR

Grá

Vindavlarljod

Rotlaust Tre Fell

Fehu

Helvegen