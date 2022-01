Vainstream Rockfest 2022: an zwei Wochenenden mit 40.000 Besuchern

2022 kehrt das Vainstream Rockfest nach zwei Jahren Zwangspause stärker und größer denn je auf den Münsteraner Hawerkamp zurück und feiert das 15. Jubiläum direkt an zwei aufeinander folgenden Wochenenden mit mehr als 40.000 Besucher und über 60 nationalen und internationalen Acts.

Das für den 25.06.2022 geplante Vainstream Rockfest – Weekend One, mit internationalen Top-Acts wie The Offspring, Sum41, Boysetsfire, Enter Shikari oder Stick To Your Guns, ist trotz Krisenzeit bereits wieder frühzeitig „Ausverkauft“.

Nachdem das Jubiläum seit 2020 stetig verschoben werden musste, legen die Macher doppelt nach und verkünden für den 02.07.2022 das Schwester-Festival Vainstream Rockfest – Weekend Two, unter anderem mit den Broilers, Bullet For My Valentine, Alligatoah, Fever333, Madsen und über zwanzig weiteren Hochkarätern.

Tickets und Ticket-Bundles für das Vainstream Rockfest 2022 – Weekend Two sind weiterhin über www.vainstream.com erhältlich.

Vainstream Rockfest 2022 – Weekend One – Ausverkauft

25.06.2022 Münster, Am Hawerkamp

Mit: The Offspring • SUM41 • Boysetsfire • Enter Shikari • Stick To Your Guns • Bury Tomorrow • Sondaschule • Silverstein • Lionheart • Of Mice & Men • Neck Deep • Powerflo • Any Given Day • …

Vainstream Rockfest 2022 – Weekend Two

02.07.2022 Münster, Am Hawerkamp

Mit: Broilers • Bullet For My Valentine • Alligatoah • Stick To Your Guns • Fever333 • Madsen • Thrice • Turnstile • Touché Amoré • Nasty • Ghostkid • Deez Nuts • ..