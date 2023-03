Vainstream Rockfest 2023: geben finales Line-Up bekannt

Finales Programm mit 36 Bands auf 4 Bühnen bestätigt. Metalcore-Ikone The Ghost Inside eröffnen das Festival auf der traditionell kostenlosen Opening Night.

Das Vainstream Rockfest hat das finale Line-Up mit 36 Bands sowie eine weitere neue Open-Air Bühne bekannt gegeben. Neben den internationalen Top-Acts wie Papa Roach, Architects, Rancid, Frank Turner & The Sleeping Souls & Hollywood Undead werden auch nationale Hochkaräter wie Marteria und die lokal-ansässigen Donots den Hawerkamp zum Beben bringen.

Neue Zusätzliche Open Air Bühne

Das „Festival der kurzen Wege“ bietet neben den zwei üblichen Mainstages und der Clubstage in diesem Jahr eine besondere Neuheit: eine neue dritte Open-Air Bühne, die sich nicht weit entfernt auf dem Parkplatz Süd der Halle Münsterland befinden wird.

Highlights auf dieser Bühne werden neben den Newcomern Fløre und Conny die Post-Hardcore Legenden Touché Amoré sein.

Opening Night Am Freitag – freier Eintritt für Festivalbesuchende

Headliner der traditionellen Opening Night am 23.06.2023 im Skaters Palace werden US-Amerikanischen Metalcore-Legenden The Ghost Inside sein. Außerdem bestätigt: Die französischen Metalcore-Senkrechtstarter Landmvrks und Elwood Stray. Wie immer ist der Einlass für die Festivalbesuchende kostenlos. Hier gilt aufgrund der begrenzten Kapazität des Skaters Palace wie in den Jahren zuvor – „first come, first serve!“

Die beliebten Hard-Tickets sind sowohl einzeln als auch im Ticket-Bundle unter vainstream.com erhältlich. Alle Tickets beinhalten die kostenlose Nutzung des ÖPNV zur An- und Abreise.

Vainstream Rockfest 2023

24.06.2023 Münster, Am Hawerkamp

Mit: Papa Roach • Marteria • Architects • Rancid • Donots • Hollywood Undead • Frank Turner & The Sleeping Souls • Fever 333 • The Interrupters • Jinjer • Anti-Flag • Terror • Touché Amoré • Mantar • Polaris • Stray From The Path • Chelsea Grin • Nova Twins • Paleface Future Palace • The Flatliners • Downset • Novelists • Pup • Stand Atlantic • One Step Closer • Pöbel Mc • Team Scheisse • 100 Kilo Herz • Conny • Speed • Ways Away • Raum 27 • Still Talk • Fløre

Vainstream Rockfest – Opening Night

23.06.2023 Münster, Skaters Palace

Mit: The Ghost Inside • Landmvrks • Elwood Stray