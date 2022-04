April Art: mit neuer Single „Sky Is The Limit“ und Europatournee auf der Überholspur

Sie kommen aus einer ländlichen Region in Mittelhessen und haben es geschafft, in einer schon seit über zwei Jahre anhaltenden Pandemie, die das Livemusik-Business und den geregelten Band-Alltag größtenteils lahmlegt, senkrecht durchzustarten!

Nun erschien am 31.03.2022 die neue Single Sky Is The Limit. Der Song vermittelt ein positives Lebensgefühl und macht Mut, seine Träume zu leben und an sich selbst zu glauben. Sky Is The Limit kommt in gewohnt rotzfrecher April Art Manier daher und der Hörer wird nach nur wenigen Sekunden mit donnernden Gitarrenriffs vom Stuhl gerissen. Voller Überzeugung verkörpert Lisa die „Rock ‘n Roll Lady“, wie sie im Buche steht.

Die Schöne und das Biest, hier in einer Person – Lisa-Marie Watz, die Frontfrau der Band.

Chris Bunnell, Ben Juelg und Julian Schuetze liefern der gesanglichen Naturgewalt ein instrumentales, brachiales Podest. Die Band weiß genau, was sie macht und sie macht es mit Leidenschaft und positivem „Leck Mich“ Gefühl – Gerade wenn es schwierig wird, bedeutet das für die Band nur eins: „Und jetzt erst recht!“ So ließ sich die Band nicht unterkriegen, sondern stellte sich musikalisch neu auf, schrieb Songs und produzierte diese im eigenen Studio.

Am 24. April 2022 geht es auf die erste Europatournee. Zusammen mit Dark Tranquillity und Ensiferum werden April Art für 15 Shows erstmals in Frankreich, Spanien und den Niederlanden touren und auf den Bühnen von Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, Paris, Bordeaux, Grenoble, Amsterdam, u.v.m. stehen. Im Sommer sind April Art dann auf namhaften Festivals wie dem Rockharz, dem Blizzarrrd Festival, Rock Castle Festival sowie weiteren zehn Open Air Veranstaltungen zu sehen.

April Art – Sky Is The Limit

Tourdates:

24.04.2022 FRA Paris Lèlysee Monmatre

25.04.2022 FRA Audincourt Le Moloco

26.04.2022 GER Stuttgart LKA/Longhorn

27.04.2022 FRA Grenoble La Belle Electrique

28.04.2022 FRA Istres L`Usine

29.04.2022 ESP Barcelona Salamandra

30.04.2022 ESP Sevilla Custom

01.05.2022 ESP Madrid Kapital

02.05.2022 ESP Bilbao Santana 27

03.05.2022 FRA Bordeaux Barbey Theater

04.05.2022 FRA Nantes Warehouse

05.05.2022 FRA Metz La B.A.M.

06.05.2022 NL Zaandam De Flux

08.05.2022 NL Lessines Female Metal Festival

