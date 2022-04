Losing Gravity: Debütalbum-Release und Deutschland-Tour mit The New Roses

Bereits seit Mai 2017 steht die vom Texaner Chase Wilborn gegründete Band auf den Brettern, die die Rock-Welt bedeuten und erspielen sich mit ihrer perfekten Mischung aus melodischem Stadion Rock und einer gehörigen Ladung Alternative eine stetig wachsende Fanbase.

Am 29.04.2022 kommt das Debütalbum Headed South international über Rock Attack Records / Cargo Records auf den Markt. Bereits am 13.04.2022 veröffentlichen die Frankfurter ihre erste Single-Auskopplung Living In Riddles. Diese Single ist bereits eines der Highlights des Albums. Chase singt hier im Duett mit Timmy Rough von The New Roses.

Im Rahmen der Album Veröffentlichung sind Losing Gravity im April/Mai/Juni special guest für die The New Roses Deutschland-Tour.

Video: Living In Riddles Duett mit Timmy Rough / The New Roses:

https://www.facebook.com/LosinGravity

https://losinggravity.wixsite.com