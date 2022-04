The New Roses: Tour findet endlich statt

Für Herbst 2019 war diese Tournee bereits angesetzt und nun findet sie nach zig Verschiebungen endlich statt. Was hatten die Herrschaften vor der Pandemie für einen Schwung, zweimal mit Kiss auf Tour in den USA, dann mit Kiss on the road in Europa, große Festivals im europäischen Raum, ausverkaufte Headliner Shows, u.v.m. Aber The New Roses sind keine Band, die der Vergangenheit nachweint. Die Pandemie traf schließlich alle! Am 07.04.22, mit über 2 ½ Jahren Verspätung ging es nun los, The New Roses kommen zurück auf die Bühne. Freuen wir uns alle auf eine gehörige Portion Rock ’n‘ Roll. Special guest sind Losing Gravity aus Frankfurt!

Hier die Tourtermine:

07.04.2022 Bonn, Harmonie

29.04.2022 Hameln, Sumpfblume

30.04.2022 Fulda, Kreuz

06.05.2022 Jena, F-Haus

07.05.2022 Affalter, Zur Linde

13.05.2022 Saarbrücken, Garage

14.05.2022 Burgrieden, Riffelhof Burgrieden (Open Air)

20.05.2022 Würzburg, Osthalle

21.05.2022 Regensburg, Airport Obertraubling

02.06.2022 Bremen, Schlachthof

03.06.2022 Kiel, Räucherei

Die Band schreib dazu:

Endlich ist es so weit:

Am Donnerstag starten wir unsere langersehnte Tour in Bonn! Wer noch kein Ticket für diesen Abend hat, sollte sich beeilen, es gibt nur noch ganz wenige Restkarten! Auf Wunsch der Spielstätte findet die Show unter dem 3G Konzept statt (geimpft, genesen oder getestet). Über die Details zu den restlichen Shows informieren wir Euch jeweils kurzfristig.

Wir sehen uns!! 😉

Die gekauften Tickets aus 2020/21 behalten ihre Gültigkeit, weitere Tickets gibt es hier:

https://tourlink.to/the-new-roses

Update Burgrieden: Nachdem die Show zwischenzeitlich in die Rottalhalle verlegt worden war, findet sie nun als Open Air Konzert am Riffelhof statt. Aufgrund der Verlegung nach draußen sind ab sofort weitere Tickets verfügbar!

Update Bordesholm: Die Show muss aus organisatorischen Gründen nach Kiel verlegt werden und findet nun in der Räucherei statt. Alle gekauften Tickets für Bordesholm behalten ihre Gültigkeit für Kiel.

HINWEIS: Einige Shows sind bereits seit 2020 ausverkauft, es lohnt sich aber dennoch regelmäßig die Verfügbarkeit zu checken, da vereinzelt immer mal wieder Tickets aus Termingründen zurückgegeben werden.

www.thenewroses.com