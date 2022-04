Electric Callboy: veröffentlichen neue Single „Spaceman“ feat. Finch

Nach ihren letzten Hit-Singles geben Electric Callboy nun mit ihrer brandneuen Single Spaceman wieder Vollgas. Kreativ und verrückt wie eh und je, liefert die Band nach We Got The Moves und Pump It einen weiteren partytauglichen Superhit ab.

Als ob das Ganze nicht schon genug für einen viralen Internethit wäre, haben sich Electric Callboy auch noch prominente Unterstützung ins Boot geholt – kein geringerer als der deutsche Rap-Superstar Finch, der dem Song mit seinen kraftvollen Rap-Parts den letzten Schliff gibt.

Die Band kommentiert:

„Nach Vokuhila, Topfschnitt und Killer-Bizeps haben wir uns für unsere neue Single in die unendlichen Weiten des Weltraums begeben, unter dem wachsamen Auge von Finch. Und was sollen wir sagen … Spaceman wird euch in andere Sphären beamen!“

Natürlich ließ sich die Band die Gelegenheit nicht entgehen, ein Musikvideo auf Hollywood-Blockbuster-Niveau zu produzieren, das an Humor und Extravaganz nichts zu wünschen übrig lässt.

