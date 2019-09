Revival(s) Das untergrundige Kult-Event Bauhaus Live Troisdorf kehrt für drei Shows zurück

Das untergrundige Kult-Event Bauhaus Live Troisdorf kehrt für drei Shows zurück!

Von 2008 – 2018 veranstalteten wir über Taktart 118 Konzerte und präsentierten 200 Bands im JGZ Bauhaus Troisdorf. Unser Hauptaugenmerk liegt und lag auf der Nachwuchsförderung, um diese mit etablierten Live-Acts der hiesigen Szene zu mischen. Ab 2016 ging das Konzept mehr und mehr auf und unser Kuschelklub erfreute sich wachsender Beliebtheit und avancierte schließlich zum Kult-Ausritt für Fans von echter „handmade“ Livemusik. Alle Genres von hart bis zart, von Rock bis Death Metal waren und sind bei uns stets willkommen. Nach einer Umstrukturierung im Bauhaus wurde die erfolgreiche Eventreihe am 21.12.18 zum letzten Mal veranstaltet. Doch wiederholte Besuche im Bauhaus zeigen eins deutlich: „Wir haben das große und gemeinsame Gefühl, es fehlt uns allen.“

+++ BAUHAUS SHORT HISTORY +++

1994 – erster selfmade Gig im Bauhaus mit Nothammer

2006 – diverse Shows mit Nektra, Sober Truth und Seelenfeind

2008 – 10 Jahre Bauhaus Live // 110 Shows // über 200 Bands

2010 – Debüt unseres Indoor-Festivals Til Someone Cries

2012 – Bandcontest Breaking The Silence startet

2018 – letzes Bauhaus Live am 21.12.2018

Es wird bis Ende des Jahres drei Revival Shows zur Kult-Eventreihe Bauhaus Live Troisdorf geben.

Die Termine stehen bereits fest:

20.09.19

25.10.19

20.12.19

Für das Event am Freitag, 20.09.2019 stehen bereits die Bands fest:

Mortal Peril, Battlesword und Befouled Existence werden die Bude rocken!

Die Adresse für das Event:

Jugendzentrum Bauhaus / Pfarrer-Kenntemich-Platz 29 /53840 Troisdorf

Einlass: 19 Uhr / Eintritt: 5 €

Fünf Minuten Fußweg vom Bahnhof Troisdorf / Bier: 1,50 €

