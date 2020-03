8Kids: veröffentlichen bewegendes Video zum Weltfrauentag

8Kids sprengen Grenzen, reißen Barrikaden ein und positionieren sich stärker denn je, sowohl musikalisch als auch gesellschaftlich. Auf ihrem zweiten Album Blūten, welches am 23.08.2019 bei Napalm Records erschienen ist, durchstößt das Trio mit jeder Komposition die Vorhersehbarkeit und trägt 10 Stücke mit schwerer Melancholie, euphorisierender Motivation und geladener, politischer Wut in den Kosmos. Auf Blūten schleudern 8Kids den Hörer von einer Emotion in die Andere, krümmen sein Gefühl für Freude und Trauer und hinterlassen dabei nichts als produktive Nachdenklichkeit. Für Schlagzeugerin Emma McLellan und die beiden Sänger und Gitarristen Hans Koch und Jonas Jakob gibt es keine Entschuldigung mehr, in der aktuellen Zeit nicht die Stimme zu erheben. Somit sind 8Kids ebenso eine Band, drei Musiker aus Leidenschaft, die im Rahmen der Kunstfreiheit und ihrer Kreativität ein so sensibles und mehr als aktuelles Thema wie Gewalt gegen Frauen, unabhängig ob häuslich, öffentlich, physisch oder verbal, angegangen sind, um Bewusstsein dafür zu schaffen. Zum Weltfrauentag veröffentlichte das Trio ein bewegendes, eindringliches Video zum Song Ich Gehöre Dir Nicht.

“Die Inspiration, einen Song über das Thema häusliche Gewalt zu schreiben, rührt aus meinem privaten Umfeld. Eine Geschichte, die mich schon seit etlichen Jahren begleitet. Es hat einige Zeit gebraucht, um hier die – für unser Gefühl – richtigen Worte und vor allem die richtige Herangehensweise zu finden.“ erklärt Gitarrist Hans Koch.

“Als wir uns dann mit unserer Regisseurin Jasmin Taiebi Gedanken um die visuelle Darstellung machten, war uns sofort klar, dass wir die Geschichte nicht einfach nur nacherzählen wollten. Wir wollten viel metaphorischer vorgehen, um die Ohnmacht darzustellen. Die Ohnmacht, die eine Frau fühlt, wenn sie konstant häuslicher Gewalt, Misshandlungen und Erniedrigungen ausgesetzt ist, sich aber nicht sofort – aus welchen Gründen auch immer – aus der Situation befreien kann. Die Frau fühlt sich unfrei, regelrecht gefangen, kann nicht frei handeln und nicht frei atmen.

Durch die enorme Performance unserer Tänzerin Miigaa Baatar-Wilhelm und dank unseres Kameramanns und Cutters Jonas Roem (Schnittsache) ist es gelungen, diese Gefühlszustände eindringlich darzustellen.“

Seht das brandneue 8Kids Video zu Ich Gehöre Dir Nicht

Am 23.08.20019 veröffentlichten 8Kids ihr neuestes Album Blūten, welches HIER erhältlich ist. Während 8Kids unermüdlich ihre Stimme gegen die Missstände in unserer Gesellschaft erheben, so überwinden sie ebenfalls jedes Schubladendenken des Post-Hardcores, vergessen dabei nie, ihre Hörer mit intensivsten Gefühlen zu belohnen. Denn trotz aller Melancholie und eindringlichem Blick auf eine oftmals hässliche Realität, schaffen es 8Kids dich mit aller Schönheit ihres Sounds aus den tiefsten dieser Abgründe zu ziehen. Denn nie war Hardcore so poppig, nie war Pop so hart!

Noch in diesem Frühjahr könnt ihr die 8Kids wieder live erleben, besucht die Band an folgenden Terminen:

12.05.20 Stuttgart / Goldmarks

13.05.20 Düsseldorf / The Tube

14.05.20 Münster / Sputnik Cafe

15.05.20 Bremen / Tower

16.05.20 Hannover / Lux

22.05.20 Kaiserslautern / Kammgarn

24.05.20 Dresden / Groovestation

20.11.20 Darmstadt / Centralstation

8Kids sind:

Jonas Jakob – Vocals

Hans Koch – Guitar

Emma McLellan – Drums