Fury: veröffentlichen neue rebellische Single/Video „Don’t Lie To Me“

Die britischen Heavy Rocker Fury veröffentlichen heute ihre neue, kraftvolle Single Don’t Lie To Me, die als Aufruf für die Arbeiterklasse weltweit dient. Mit einem mitreißenden Groove, eindringlichen Doppelgesang und einem explosiven Refrain verwandelt der Song kollektive Frustration in eine Hymne, die zum Mitmachen anregt. Gerichtet gegen die Lügen, Propaganda und Gier der 1%, ist Don’t Lie To Me ein ungeschönter Appell für Einheit, Wahrheit und Widerstand. Seht euch das Video hier an:

Don’t Lie To Me ist ab sofort auf allen Streaming-Diensten verfügbar.

Mit ihrem aufregenden neuen Album Interceptor stellen Fury erneut die Grenzen der Hard Rock- und Metal-Genres in Frage. Von den beruhigend altmodischen, schnellen Riffs und hymnischen Vocals, die langjährige Fans von Fury kennen, bis hin zu sorgfältig komponierten, introspektiven Klangerlebnissen, die Hörer überraschen könnten, die erwarten, dass Metal-Bands in eine Schublade passen.

