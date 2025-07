Fury: präsentieren neue Video/Single „What’s It Gonna Be?“ vom kommenden Album „Interceptor“

Die britische Heavy-Rock-Band Fury präsentieren mit ihrer neuen Single What’s It Gonna Be? einen kraftvollen und riffbetonten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album Interceptor. Seht euch das Video hier an:

What’s It Gonna Be? ist ab sofort auf allen Streaming-Diensten verfügbar.

Der neu veröffentlichte Track rückt die Co-Lead-Sängerin Nyah Ifill ins Rampenlicht, die mit Leidenschaft und Seele über treibenden Retro-Grooves und durchdringendem Gitarrenspiel brilliert. Eingängig, bestimmend und voller Absicht, ist dieser Song eine herausfordernde Hymne über die eigene Entscheidungsfreiheit und das Selbstbewusstsein. Mit messerscharfer Energie und unvergänglichen Hooks verkörpert dieser Track den Sound einer Band, die mit Entschlossenheit voranschreitet.

Fury überschreiten erneut die Grenzen der Hardrock- und Metal-Genres mit ihrem aufregenden neuen Album Interceptor. Von den beruhigend klassischen, schnellen Riffs und den hymnischen Vocals, die die langjährigen Fans von Fury kennen, bis hin zu den sorgfältig komponierten, introspektiven Klangerlebnissen, die Hörer überraschen könnten, die erwarten, dass Metal-Bands in eine Schublade passen.

Seit ihrem vorherigen Album Born To Sin (2022) haben Fury das Terrain der dualen Lead-Vocals betreten, was der Band eine neue Klanglandschaft eröffnet. Mit der Veröffentlichung jedes Albums seit ihrem Debüt im Jahr 2014 sind Gesangsmelodien und Harmonien zu einem immer bedeutenderen Teil ihres Sounds geworden. So konnte die Band nicht länger als Quartett bestehen, und die kraftvolle Nyah Ifill trat neben dem Gründungsmitglied Julian Jenkins als Co-Lead-Vocalistin bei. Die Kombination ihrer beiden markanten Stimmfarben erzeugt eine Klangwand auf dem Album Interceptor und hält die Intensität auch bei ihren mitreißenden Live-Shows aufrecht.

Interceptor markiert einen weiteren klanglichen Wandel für die Band, da sie die Produktionskompetenz von Todd Campbell von Stompbox Studios hinzuzogen. Fury trafen Todd während ihrer Europatour, bei der sie Phil Campbell And The Bastard Sons unterstützten, und es wurde schnell klar, dass jemand, der so eng mit Motörhead und Lemmy verbunden war, die Energie, Rohheit und den dreckigen Gitarren- und Bassklang verstehen würde, den Fury für ihr fünftes Studioalbum suchten.

Interceptor – Trackliste:

1. Interceptor

2. What’s It Gonna Be?

3. On The Town

4. Don’t Lie To Me

5. In Pursuit Of Destiny

6. Can’t Resist (Gimme What I Need)

7. Walk Away

8. Look At Us Now

9. DTR

10. Undistilled

Interceptor wird am 05.09.2025 auf LP (schwarzes Vinyl, limitiert auf 200 Exemplare und lila Vinyl, limitiert auf 300 Exemplare), CD und digital über Mighty Music veröffentlicht.

Seit der Gründung der Band im Jahr 2010 hat sich die Besetzung von Fury mehrfach verändert, doch es ist unbestreitbar, dass Fury in den letzten Jahren ihren Rhythmus gefunden haben, was sich in ihrer Expansion in die Tournee durch das europäische Festland und einer wachsenden Online-Fangemeinde weltweit widerspiegelt. Zu den Höhepunkten ihrer Auftritte zählen Festivals wie Download (UK), Bloodstock Open Air (UK), UrRock (CH) sowie die Unterstützung von Bands wie Phil Campbell And The Bastard Sons, Firewind und Florence Black.

Die West Midlands im Vereinigten Königreich haben viele hervorragende Heavy-Bands hervorgebracht, und mit dem Wechsel von einem unerschütterlichen DIY-Ansatz zu einem Vertrag mit dem dänischen Label Mighty Music könnte dies ein weiteres Album aus Birmingham sein, das die Wellen wieder zum Beben bringt!

Tour-Termine 2025:

19/07 – Maid of Stone Festival, Maidstone, UK

08/08 – Firevolt Festival, Manchester, UK

16/08 – Corporation, Sheffield, UK

30/08 – Hella Rock Festival, Coventry, UK

04/09 – Waterloo, Blackpool, UK

05/09 – Nightrain, Bradford, UK

06/09 – The Cluny, Newcastle, UK

07/09 – Bannerman’s, Edinburgh, UK

11/09 – The Patriot, Crumlin, UK

12/09 – Joiners, Southampton, UK

18/09 – Eleven, Stoke, UK

19/09 – Billesley Rock Club, Birmingham, UK

20/09 – Arena, Torquay, UK

21/09 – The Victoria, Swindon, UK

15/11 – Aonia Fest, Sheffield, UK

17/12 – The Black Heart, London, UK

18/12 – Exchange, Bristol, UK

19/12 – The Marrs Bar, Worcester, UK

Fury sind:

Julian Jenkins – Gitarre, Gesang

Nyah Ifill – Gesang

Becky Baldwin – Bass

Tom Fenn – Schlagzeug

Tom Atkinson – Gitarre

Fury online:

https://www.facebook.com/furyofficial

https://furyofficial.co.uk/