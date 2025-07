Prong: unterschreiben bei Napalm Records und haben Europa Tour angekündigt

Fast zwei Jahre nach der Veröffentlichung von Prongs aggressivem, mit Spannung erwartetem letzten Album State Of Emergency – ein Album, das Metal Injection als „das stärkste Prong-Album der jüngsten Vergangenheit“ und Blabbermouth als „klanglich makellos“ bezeichnete – haben sich die aus New York City stammenden Metal-Ikonen und das führende Rock- und Metal-Label Napalm Records offiziell zusammengetan und einen weltweiten Plattenvertrag unterzeichnet.

Die 1986 von Gründer und Frontmann Tommy Victor gegründeten Groove Metal-Vorreiter sind amerikanische Urgesteine der harten Klänge und haben die Szene bis heute fest im Griff. Von den Clubkellern in New York über die MTV Headbanger’s Ball-Ära der 90er haben sich Prong als feste Größe im Metal-Universum behauptet und veröffentlichen weiterhin düstere, provokative und packende Alben für die nächste Generation von Heavy-Musik-Fans. Napalm Records ist stolz darauf, Prong in ihrem facettenreichen Katalog willkommen zu heißen.

Tommy Victor über die Zusammenarbeit mit Napalm Records: „Oh Mann, ich fühle mich geehrt, bin begeistert und aufgeregt, dass Prong jetzt bei Napalm Records ist. Es ist einfach ein fantastisches Label – ich bin so glücklich darüber!“

Das Signing von Prong kommt kurz vor der anstehenden Europatour der Band, die das 31-jährige Jubiläum ihres 1994er Albums Cleansing feiert und am 30. Juli in Hamburg startet. Im Vorprogramm von Escuela Grind und Vlad In Tears wird die Tour durch mehrere europäische Länder führen und am 16.08.2025 auf dem Angeliter Open Air in Taarstedt enden. Im Rahmen der Tour werden Prong auch auf den renommierten Brutal Assault Festival und Wacken Open Air sowie vielen anderen Veranstaltungen auftreten.

30.07.25 DE – Hamburg – Bahnhof Pauli

31.07.25 DE – Wacken – Wacken Open Air

01.08.25 DE – Berlin – Hole44

02.08.25 DE – Aschaffenburg – Colos-Saal

03.08.25 DE – Stuttgart – Im Wizemann

04.08.25 DE – Donauschingen – Omega Liveclub

05.08.25 CH – Aarburg – Musigburg

06.08.25 DE – München – Strom

07.08.25 DE – Nürnberg – Hirsch

08.08.25 CZ – Jaroměř – Brutal Assault

10.08.25 BE – Kortijk – Alcatraz Festival

12.08.25 DE – Essen – Turock

13.08.25 NL – Eindhoven – Effenaar

14.08.25 NL – Leeuwarden – Neushoorn

15.08.25 DE – Sulingen – Reload Festival

16.08.25 DE – Taarstedt – -Angeliter Open Air