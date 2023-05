Offizielle Deutsche Charts: Lord Of The Lost feiern einen hervorragenden Re-Entry in der Top 3 mit dem Album „Blood & Glitter“

Trotz des letzten Platzes beim ESC 2023 blicken Lord Of The Lost auf ein erfolgreiches Wochenende. Ihr aktuelles Album feiert einen hervorragenden Re-Entry in der Top 3 der Albumcharts. Das Statement der Offizielle Deutsche Charts könnt ihr direkt hier einsehen:

Offizielle Deutsche Charts: Am Samstag fand der jährliche „Eurovision Song Contest“ statt, den Schweden mit Loreen und dem Song „Tattoo“ gewonnen hat. Aber Lord Of The Lost stürmen jetzt die Musiktrends vom Wochenende. Ihr Album „Blood & Glitter“ feiert einen hervorragenden Re-Entry in der Top 3 der Trend-Charts. Zwischen Freitag und Sonntag waren nur Feine Sahne Fischfilet und Helene Fischer besser. Ihr Song „Blood & Glitter“ ist hierzulande der viertbeliebteste „ESC“-Song. Loreen („Tattoo“), Alessandra („Queen Of Kings“, Norwegen) und Käärijä („Cha Cha Cha“, Finnland) waren in den letzten drei Tagen noch etwas erfolgreicher.