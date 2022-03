Aenimus: veröffentlichen Visualizer für ihr Cover von Opeths „Demon Of The Fall“

Heute bieten die aus der Bay Area stammenden Aenimus ihren Fans den Visualizer für ihre Coverversion von Opeths Demon Of The Fall.

Hört euch Demon Of The Fall hier an:

Aenimus kommentiert: „Als Nuclear Blast mit der Idee an uns herantrat, einen klassischen Metal-Song zu covern, fiel es uns ehrlich gesagt schwer, uns zu entscheiden, welchen Song oder sogar Künstler wir covern würden. Wir haben monatelang hin und her überlegt, bis einer unserer Labelvertreter die Idee hatte, Opeth Tribut zu zollen. Diese Idee hat sich für uns alle sofort richtig angefühlt.

Opeth ist eine von Gregs Lieblingsbands und sie gehören zu den Pionieren des progressiven Death Metal, also war es ein einfaches Ja. Wir entschieden uns für einen ihrer älteren Songs, Demon of the Fall, weil es nicht nur ein großartiger Song ist, der heavy ist und wirklich zu der Stimmung passt, die wir mit unserer Nachfolge-EP Sacrificial anstrebten, sondern weil wir das Gefühl hatten, dass wir diesen Song mit der modernen Produktion von heute wirklich in etwas Erstaunliches verwandeln könnten.

Bei der Überarbeitung des Songs wollten wir das klassische Opeth-Gefühl beibehalten, ihm aber einen moderneren Aenimus -Sound verpassen. Deshalb haben wir uns darauf konzentriert, dem Song eine komplette Orchestrierung zu verpassen, und Brian hat sogar eine schöne Arpeggio-Sektion über einem der Instrumental-Pausen hinzugefügt. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und hoffen, dass die Legenden von Opeth die Chance bekommen, den Song zu hören und vielleicht sogar zu mögen.“

Hier könnt ihr Demon Of The Fall kaufen/anhören: https://bfan.link/Aenimus-DemonOfTheFall

Aenimus – Line-Up:

Seth Stone | Gesang

Greg Paulson | Gitarre

Brian Gosling | Gitarre

