Lord Of The Lost starten heute Abend für Deutschland beim ECS. Die Hamburger Dark Rocker werden ihren Song Blood & Glitter spielen. Mit der Startnummer 21 werden sie einen Cocktail aus harten Riffs, melodischen Tiefen und kräftigen Beats sorgen. Mitten drin der gesangstarke Frontmann Chris Harms. Wir drücken gemeinsam mit dem Label Napalm Records Lord Of The Lost ganz fest die Daumen!

Es gibt folgende Voting Möglichkeiten per Telefon, SMS, App und online abstimmen. Hier geht es zum Online Voting https://www.esc.vote/.