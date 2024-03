Necrotted: neues Musikvideo zum Song „My Reign Come, My Will Be Done“ veröffentlicht

Das süddeutsche Todesblei-Kommando Necrotted veröffentlicht ein neuen Musikvideo zum Song My Reign Come, My Will Be Done. Der Song stammt vom aktuellen Studioalbum Imperium, welches im September 2023 via Reaper Entertainment & Blood Blast veröffentlicht wurde.

Die Band kommentiert:

„In den letzten Monaten und Jahren rund um die Entstehung unseres aktuellen Albums Imperium konnten wir viele unglaubliche Shows spielen, wunderbare Momente erleben und wir hatten die Zeit unseres Lebens. Worte können das Erlebte kaum beschreiben, (bewegte) Bilder können es besser. Aus diesem Grund haben wir ein neues Musikvideo zu unserem Song My Reign Come, My Will Be Done veröffentlicht, das Live-Szenen von verschiedenen Konzerten und Festivals, die wir in den letzten zwei Jahren gespielt haben, sowie Road- und Backstage-Material von unseren Reisen und Touren enthält. Der Song stammt natürlich von unserer fünften LP Imperium, die letztes Jahr am 22. September veröffentlicht wurde.“

Necrotted online:

https://necrotted.com/

https://www.facebook.com/necrotted/

https://www.instagram.com/necrotted/