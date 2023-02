Heidelberg Deathfest am 18.03.2023 in der Halle 2 in Heidelberg (Vorbericht)

Bands: Asphyx, Benediction, Blood, Carnation, Cytotoxin, Deep Dirty, Necrotted, Schirenc Plays Pungent Stench, Revel In Flesh, Torment Of Souls, Keitzer, Legal Hate

Ort: halle02, Zollhofgarten 2, 69115 Heidelberg

Datum: 18.03.2023

Kosten: 48,00 € VVK, 60,00 € AK

Genre: Death Metal, Death Doom Metal, Goregrind, Technical Death Metal, Grindcore

Besucher: ca. 1000 Besucher

Veranstalter: New Evil Music

Link: https://www.halle02.de/programm/heidelberg-deathfest-2023/

Das Heidelberg Deathfest wartet am 18.03.202 bereits mit seiner sechsten Ausgabe auf. Das über die Region hinaus bekannte Ein-Tages-Festival ist bekannt für seine Mixvielfalt im Death Metal Bereich. Von Old School bis New School, von Groovig bis hin zum derbsten Geballer – für den geneigten Death Metal Fan gibt es an diesem Tag ausreichend etwas auf die Ohren!

Beim Pt. VI in diesem Jahr dürfen sich die Fans auf folgende Bands freuen:

Asphyx, Benediction, Blood, Carnation, Cytotoxin, Deep Dirty, Necrotted, Schirenc Plays Pungent Stench, Revel In Flesh, Torment Of Souls, Keitzer, Legal Hate

Dieses Line-Up hat es doch gewaltig in sich, wie wir meinen. Wir von Time For Metal werden euch auf dem Laufenden halten!

Hier kommt ihr direkt zur Facebook-Eventseite des Deathfest Heidlberg mit Link zum Vorverkauf.