After All – Eos

Die Band After All hat in über 30 Jahren und mit zehn Alben schon viel erlebt, nur der Sprung in die erste Reihe blieb den Belgien bislang immer verwehrt. Sechs Jahre nach ihrem letzten Album Waves Of Annihilation haben sie mit Eos im Oktober 2022 ein neues Album veröffentlicht. Die Gründungsmitglieder Dries Van Damme und Christophe Depree bilden immer noch das eingespielte Gitarrenduo und werden von Bassist Frederic Vanmassenhove und Schlagzeuger Bert Guillemont unterstützt. Der neue Sänger Mike Slembrouck, der zuvor bei Iron Mask sang, ergreift in den elf Songs das Zepter. Im härteren Thrash Metal Deckmantel blitzen durch den Frontmann immer wieder auch klassische Heavy Mertal Noten auf.

Musikalisch bleiben After All trotzdem ihrem Stil treu. Technisch schafft Eos zusätzlich den Spagat gen Nordamerika. Die Tracks Deceptor oder Kindred Spirits könnten auch aus der US Heavy bzw. Speed Metal Schmiede stammen. Der Silberling beginnt recht unaufgeregt mit dem Intro Premonition und geht dann schwungvoll in den ersten eigentlichen Kracher The Judas Kiss über. Mike zeigt schnell auf, dass er auch zu dieser belgischen Formation passt und kann immer wieder kleine Nadelstiche setzen. Ein Highlight ist dabei die Komposition Elegy For The Lost, die den Hörer emotional und kraftvoll an die Wand drückt. Trotz der ganzen Euphorie muss man ehrlicherweise feststellen, dass die Platte jedoch auch viele durchschnittliche Stücke wie eben Kindred Spirits oder auch Shadows Of The Mind abliefert. Insgesamt bleiben After All ihrem Status als nicht zu verachtende Underground-Perle treu. Mit viel Tempo, kernigen harten Riffs und wuchtigen Melodien gelingt ihnen jedoch nicht die gewünschte Aufbruchstimmung, die den fünf Musikern recht gewesen wäre. Hört einfach selber mal rein, wenn ihr auf thrashlastigen Heavy Metal der ersten Stunde steht.

