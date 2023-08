Necrotted: vierte Single & Musikvideo veröffentlicht

Nachdem das süddeutsche Todesblei-Kommando Necrotted die Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums Imperium angekündigt hat, folgt jetzt die Single zum Titeltrack Imperator.

Das neue Album erscheint am 22. September 2023 via Reaper Entertainment & Blood Blast.

Imperator ist ab sofort auf allen wichtigen Streaming-Plattformen verfügbar.

Das professionelle Musikvideo wurde dieses Mal von Kriss Jakob gefilmt und produziert und ist hier zu sehen:

Die Band kommentiert:

„Kurz vor der Veröffentlichung unseres nun schon fünften vollwertigen Albums Imperium am 22. September 2023 präsentieren wir euch stolz eine weitere neue Single: Imperator ist der Titeltrack der neuen Platte und der lyrische Höhepunkt der inhaltlichen Storyline der neuesten beiden Alben Imperium und auch Operation: Mental Castration.

Musikalisch waren wir wieder einmal sehr experimentierfreudig und haben Elemente des Death Metals mit denen des Black Metals kombiniert, garniert mit Parts aus dem Core-Bereich. Der Text ist sowohl in Englisch als auch in Deutsch verfasst, was der düsteren Stimmung und dem Thema des Songs – dem endgültigen moralischen und psychischen Verfall unseres Protagonisten – eine besondere Würze verleihen soll.

Das neue Album Imperium – und damit auch der Song Imperator – wurde von Jeff von Defocus aufgenommen und von Björn von Acranius gemixt und gemastert. Das professionelle Musikvideo, mit dem die neue Single veröffentlicht wird, wurde dieses Mal von unserem Freund und Consulter Kriss Jakob und seiner Crew gefilmt und produziert.“

Imperium wird diese 9 Songs beinhalten:

01. A Veiled Awakening

02. Reich Der Gier

03. Sow Sorrow For Victory

04. Artificial Truth

05. Ignorance Is Fear

06. Round X: Freedom V Security

07. Imperator

08. Order Beyond All Bounds

09. My Reign Come, My Will Be Done

Der Vorverkauf hat begonnen, das neue Album Imperium kann u.a. hier vorbestellt werden: www.reaper-entertainment.com

Necrotted online:

https://necrotted.com/

https://www.facebook.com/necrotted/

https://www.instagram.com/necrotted/