Broilers: 15.000 Karten für Weihnachtskonzerte in Rekordzeit ausverkauft

15.000 Fans möchten mit den Broilers in Düsseldorf Weihnachten feiern!

Santa’s Action-Club 2023 in Rekordzeit ausverkauft!

Weihnachten kommt immer so plötzlich? Nicht mit uns sagten sich die Broilers und kündigten vor kurzem nach der erfolgreichen Premiere mit zwei großen ausverkauften Konzerten im letzten Jahr auch für 2023 ihren Santa’s Action Club an:

Zwei Abende in Düsseldorf die große Broilers-Bescherung mit »Weihnachtsaufführungen« und ihrem Freund Chuck Ragan als Special Guest.

Nun melden beide Abende „Ausverkauft“, die 15.000 Karten für Santa’s Action Club waren diesmal in Rekordzeit vergriffen!

Broilers – Santa’s Action Club 2023

Präsentiert von 41RPM, Ox-Fanzine, Rock Hard

22.12.2023 Düsseldorf: Mitsubishi-Electric-Halle – Ausverkauft!

23.12.2023 Düsseldorf: Mitsubishi-Electric-Halle – Ausverkauft!

Broilers- Tourfinale Niemand Wird Zurückgelassen! Sommer 2023 vor zehntausenden Fans!

Mit zwei riesigen Open Air-Konzerten in Erfurt und in Hannover geht die erfolgreiche Sommer – Open Air-Tournee der Broilers ihrem Ende entgegen. Erleben kann man die Band in den nächsten Wochen noch in Erfurt und Hannover sowie auf einigen Festivals.

Broilers – Niemand Wird Zurückgelassen! – Sommer 2023

Präsentiert von 41RPM, Ox-Fanzine, Rock Hard

19.08.2023 DE-Erfurt, Domplatz I + Donots

01.09.2023 DE-Hannover, EXPO Plaza I + Sondaschule

Broilers Festival-Termine 2023

11.08.2023 DE-Püttlingen, Rocco del Schlacko

12.08.2023 DE-Eschwege, Open Flair Festival – Ausverkauft!

13.08.2023 DE-Rothenburg ob der Tauber, Taubertal Festival

08.-09.09.2023 Jarmen, Wasted in Jarmen

Die beliebten Hardtickets gibt es exklusiv im bandeigenen Shop unter www.broilers.de, reguläre Tickets gibt es unter www.eventim.de.