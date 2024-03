Wine Lips: veröffentlichen neue Single mit Videoclip „Fried IV“

„Now That’s What I Call Music“ – Iggy Pop, BBC Radio

Die kanadischen Psych-/Punk-Rocker Wine Lips stellen das Video zur zweiten Single Fried IV ihres neuen Albums Super Mega Ultra vor, das uns am 5. April via Stomp Records (Rough Trade) erwartet!

Cam / Wine Lips über den Song:

„Ich habe auf jeder unserer Platten eine Version von Fried geschrieben, also musste ich dem kommenden Album natürlich einen Teil IV hinzufügen. Das Album hatte ungefähr 14 Songs in Arbeit und es fiel mir schwer, einen frischen Ansatz für Fried IV zu finden, also sah es zunächst so aus, als würde es dieses Mal nicht passieren. Das Riffing eines Songs, den wir von der Platte gestrichen haben, lies mich allerdings nie wirklich los und so habe ich es schlussendlich genommen und den ganzen Song auf der Zielgeraden zu etwas umgeschrieben, das mir sehr gut gefiel. Es war am Ende der letzte Song, den wir für die Platte aufgenommen haben. Ich hatte ihn noch nicht einmal mit Aurora geprobt, bevor wir im Studio standen. Und den Text habe ich erst ebenfalls erst kurz vor der Aufnahme zusammengeschustert. Wir haben den Song quasi aus dem Stand gemeinsam mit unserem Tontechniker Simon ausgearbeitet und er wurde zu einem meiner Lieblingssongs auf der kommenden Platte!“

Wine Lips konnten sich über die letzten Jahre eine beachtliche Fanbase erspielen, allein das Vorgängeralbum Mushroom Death Sex Bummer Party bringt es auf sagenhafte 20 Millionen Spotify-Streams und bescherte der Band und ihrem hochenergetischen Rock, der teils an frühe Hives, Gluecifer oder Hellacopters denken lässt, zahlreiche Headline-Shows und volle Clubs.

Super Mega Ultra ist ein absolutes Biest. Aufgenommen von Simon Larochette im The Sugar Shack in Ontario, ist das Album vollgepackt mit 12 überschallschnellen, ohrenbetäubenden akustischen Köstlichkeiten. SMU ist wahrscheinlich das bisher ehrgeizigste Unterfangen der Band, die thematisch neue Wege beschreitet und dabei ihre unverkennbare Mixtur aus Psych-Garage-Punk-Rock-Elementen beibehält.

Super Mega Ultra Tracklist:

1. Derailer

2. High On Your Own Supply

3. Killjoy

4. Fried Iv

5. New Jazz

6. Stimulation

7. Six Pack

8. Serotonin

9. Stella

10. Lemon Party

11. Burn The Witch

12. Cash Man

Wine Lips sind:

Cam Hilborn – Gitarre, Gesang

Aurora Evans – Schlagzeug

Charlie Weare – Bass

Wine Lips im Netz:

Facebook / Instagram