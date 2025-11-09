Cyclone: neues Mini-Album „Known Unto God“ erscheint im Februar 2026 über High Roller Records

Die belgischen Kult-Thrasher Cyclone haben ein neues Mini-Album mit dem Titel Known Unto God angekündigt. Die europäische Veröffentlichung wird von High Roller Records übernommen und ist für den 6. Februar 2026 geplant.

High Roller Records ist äußerst stolz darauf, das Comeback-Mini-Album Known Unto God von Cyclone zu präsentieren, das fünf brandneue Kompositionen enthält. Die Trackliste findet ihr hier.

Der Eröffnungstrack Eliminate kann hier angesehen werden:

Die Vorbestellungen beginnen am 18. Dezember.

Die Wurzeln von Cyclone, die sich zu einer der beliebtesten europäischen Thrash-Metal-Bands entwickelten, reichen bis ins Jahr 1981 zurück. Ursprünglich in Aalst unter dem Namen Centurion gegründet, wurde beschlossen, einen zeitgemäßeren Namen zu wählen, als ihre Musik härter wurde. Eine Vielzahl von Demos wurde aufgenommen, bevor Cyclone einen Vertrag mit Roadrunner Records unterschrieben, bei dem sie 1986 ihr legendäres Debütalbum Brutal Destruction veröffentlichten. Es folgte 1990 Inferior To None auf Justice Records. Danach löste sich die Band auf.

Nach einer langen Pause entschieden sich Cyclone 2018 zur Wiedervereinigung und traten seitdem regelmäßig live auf, sowohl eigenständig als auch auf renommierten Festivals wie Headbangers Open Air in Deutschland.

Die aktuelle Besetzung von Cyclone besteht aus Maxime Deschamps (Lead-Gitarre), Jesse Van Den Bossche (Rhythmus-Gitarre), Vincent Heyman (Bass), Gabriel Deschamps (Schlagzeug) und Guido Gevels (Gesang).

