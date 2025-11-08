Dust In Mind: gehen mit neuem Video an den Start

Dust In Mind haben ein Video zu ihrem neuen Song A Faded Star veröffentlicht:

Es ist die sechste Auskopplung aus ihrem neuen Album, welches im Mai 2026 über DarkTunes Music Group erscheinen soll.

A Faded Star ist eine eindringliche, atmosphärische Reise durch Hoffnung und Ungewissheit, die ätherische Melodien mit erdrückender Härte verbindet. Dust In Mind fangen die düstere, emotionale Tiefe von Korn ein und erschaffen eine cineastische Klanglandschaft, in der kraftvoller Gesang und hypnotische Riffs aufeinandertreffen. Dieser Track reflektiert Widerstandskraft und geleitet verlorene Seelen durch die Nacht hin zur Verheißung eines neuen Morgens. Er passt perfekt auf stimmungsvolle, melodische und emotional aufgeladene Metal-Playlists.

Dust In Mind kommentieren: „At the beginning of the A Faded Star video, Dam embraces each member of our team — a simple, human gesture that carries a deep meaning for us. It’s our way of saying thank you to everyone who has walked beside us, shared our struggles, and believed in this journey. A Faded Star is a reflection of that connection — a song born from darkness, reaching toward the faint light that keeps us moving forward. It’s about resilience, gratitude, and the fragile hope that still shines when everything else fades.“

Weitere Infos zu Dust In Mind könnt ihr hier nachlesen: