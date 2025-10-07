Dust In Mind: neuer Song „HCNO“ ist eine chemische Bombe des modernen Metals

Die französische Modern-Metal-Band Dust In Mind freut sich, die Veröffentlichung ihres brandneuen Songs HCNO bekannt zu geben. Es ist die fünfte Auskopplung aus ihrem neuen Album, das 2026 über DarkTunes Music Group erscheinen soll.

HCNO ist pures Feuer – ein explosiver Track, der die Spannung des Erstickens unter Druck und des Kampfes um Befreiung einfängt. Dust In Mind liefern erdrückende Riffs, rohe Aggression und einen eindringlichen Refrain, der Verzweiflung und Trotz zugleich widerspiegelt. Mit Einflüssen von Korn und Bad Omens verkörpert dieser Song Chaos und Befreiung und kanalisiert Energie, die sich sowohl destruktiv als auch befreiend anfühlt. Seht euch das Video hier an:

HCNO ist eine chemische Bombe des modernen Metals – perfekt für Playlists voller Intensität, Härte und kathartischer Kraft. Hier streamen: https://bfan.link/hcno

„Wir wollten einen Song, der sich sowohl destruktiv als auch befreiend anfühlt, etwas, das gleichzeitig brennt und heilt. HCNO ist genau dieses emotionale Paradoxon – eine Explosion des Chaos, die Verzweiflung mit sich bringt, diese jedoch in Stärke und Befreiung verwandelt.“ – Dust In Mind

Die Band Dust In Mind aus Straßburg, Frankreich, entwickelt sich ständig weiter und bleibt innovativ. Sie liefern weiterhin ihre charakteristische Mischung aus modernem, groovigem Metal, gepaart mit beeindruckenden visuellen Elementen, ununterbrochenen Singles und exklusiven Inhalten, die ihr Publikum fesseln.

Mit einem frischen Stil, der die gleiche Energie und das Engagement beibehält, die sie an die Spitze der europäischen Metalszene katapultiert haben, haben Dust In Mind bereits internationale Bühnen erobert. Sie traten gemeinsam mit namhaften Acts wie Jinjer, Machine Head, Arch Enemy, Pain, Soilwork und Infected Rain auf. Ihr viertes Album, CTRL, festigte ihren Ruf als eine Kraft, mit der man rechnen muss, und wurde durch visuell beeindruckende Musikvideos, darunter ein ikonisches Video, das auf dem Eiffelturm gedreht wurde, hervorgehoben.

Jetzt, mit ihrem fünften Studioalbum in Aussicht und einer brandneuen Live-Show in Planung, drängt Dust In Mind erneut an die Grenzen. Ihre Entwicklung spiegelt einen furchtlosen Willen wider, ihren Sound zu erweitern, während sie dem Antrieb treu bleiben, der sie definiert hat. Mit jeder Veröffentlichung und Aufführung beweisen sie, dass sie erst am Anfang stehen.

Dust In Mind betreten ihr bisher intensivstes Kapitel – stärker, lauter und unaufhaltsamer als je zuvor. Unter der Leitung von Sänger Damien hat die Band ihre ultimative Form gefunden: roh, fokussiert und bereit, zu dominieren. Mit einem schwereren, groovigeren Sound und einer klaren Vision haben sie ihre authentischste und zerstörerischste Identität bis heute angenommen.

Die Band kombiniert drückenden modernen Metal mit filmischen visuellen Elementen und unermüdlichem Antrieb. Dust In Mind sind hier, um Barrieren zu durchbrechen und ihren Stempel aufzudrücken. Geboren in Straßburg, Frankreich, und auf Bühnen in ganz Europa erprobt, steht die Band unerschütterlich da und ist hungrig nach mehr.

Dies ist nicht nur eine Evolution – es ist eine umfassende Übernahme. Dust In Mind sind unzerbrechlich. Und sie fangen gerade erst an.

Dust In Mind sind:

Damien Dausch – Gesang, Gitarre, Produktion

Xavier Guiot – Bass

Thomas Marasi – Schlagzeug

