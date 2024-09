Seraina Telli: kündigt Akustikalbum „Black ’n‘ White Sessions“ an

Mit Black ’n‘ White Sessions veröffentlicht Seraina Telli am 15.11. ein ganz besonderes Album bei Metalville Records.

Black ’n‘ White Sessions zeigt, wo Serainas musikalische Wurzeln liegen: Sie hat ihre Musik auf das wesentliche reduziert und sich dabei fast restlos von der Elektrizität befreit. Sie hat schon immer gesungen, Lieder in ihrem Kopf geschrieben und für den Notfall stets eine Akustikgitarre im Kofferraum dabei.

Nach ihrem #1 Album Addicted To Color präsentiert sich die Künstlerin in einem völlig neuen Licht. Es zeigt Serainas Talent und die fesselnden Songs der ersten beiden Alben ohne harte und schwer klingende Instrumente im Hintergrund.

Produziert wurde das Album Anfang 2024 von Rico Horber und Seraina Telli selbst. Bei den Songs zur zweiten CD des Doppelalbums wurde sie von einer Reihe von großartigen Musikern unterstützt, wie Anna Murphy (ex-Eluveitie, Cellar Darling), Rocklegende Lee Aaron, Chris Boltendahl (Grave Digger), Clementine Delauney (Visions Of Atlantis) und vielen weiteren bekannten Künstlern. Gemeinsam entstanden so fesselnde und emotionale Duett-Versionen der Songs.

Die Idee zu den Black ’n‘ White Sessions hatten Seraina und Rico Horber schon seit längerem, denn sie wollten der Welt die intime und verletzliche Seite der sonst hart rockenden Frau zeigen.

Und von Schwarz bis Weiß fehlt es hier an keiner Farbe. Im Gegenteil, man kann sogar noch viel mehr entdecken zwischen den Schattierungen.

Black ’n‘ White Sessions Tracklist:

CD1

1. Black ‘N’ White

2. Addicted To Color

3. Wish You Well

4. I’m Not Sorry

5. Not One Of Your Kind

6. Left Behind

7. Dreamer

8. Song For The Girls

9. Remedy

10. Harder Way

11. Medusa

12. Hit Shit

13. Take Care

14. Think!

15. My Way

CD2

1. Black ’n‘ White feat. Anna Murphy (ex-Eluveitie, Cellar Darling)

2. Addicted To Color feat. Britta Görtz (Hiraes)

3. Wish You Well feat. Chris Boltendahl (Grave Digger)

4. I’m Not Sorry feat. Clementine Delauney (Visions Of Atlantis)

5. Not One Of Your Kind feat. Deer Park Avenue

6. Left Behind feat. Rapture Boy

7. Dreamer feat. Kärbholz

8. Song For The Girls feat. Lee Aaron

9. Remedy feat. Marc Amacher

10. Harder Way feat. Alexander “Lex” Wohnhaas (Megaherz)

11. Medusa feat. Calico Cooper

12. Hit Shit feat. Violet Greens & One Man Rocks

13. Take Care feat. Tete Novoa (Saratoga)

Tourdaten:

In diesem Herbst wird Seraina Telli als Special Guest von Visions Of Atlantis und anschließend von Nazareth auch wieder live zu erleben sein, bevor sie dann im Dezember das Jahr mit ihrer X-Mas Tour unplugged ausklingen lässt.

Support für Visions Of Atlantis:

19.09.2024 AT Wien Szene Wien

20.09.2024 HU Budapest Barba Negra

21.09.2024 CZ Zlín Masters of Rock Cafe

22.09.2024 CZ Prag Meet Factory

24.09.2024 PL Warschau Proxima

25.09.2024 DE Berlin Frannz Club

26.09.2024 DE Hamburg Markthalle

27.09.2024 DE Leipzig Hellraiser

28.09.2024 DE Essen Turock

01.10.2024 NL Haarlem Patronaat

02.10.2024 NL Tilburg 013

03.10.2024 BE Kortrijk DVG Club

04.10.2024 UK London The Dome

05.10.2024 UK Manchester Rebellion

07.10.2024 UK Bistrol Exchange

09.10.2024 FR Lyon La Rayonne

10.10.2024 FR Toulouse Metronum

11.10.2024 ES Barcelona Sala Bóveda

12.10.2024 ES Madrid Sala Revi Live

13.10.2024 PT Lissabon RCA Club

14.10.2024 ES Vitoria-Gasteiz Urban Rock Concept

15.10.2024 FR Paris Petit Bain

16.10.2024 DE München Backstage

17.10.2024 CH Pratteln Z7 Konzertfabrik

18.10.2024 CH Will Gare de Lion

19.10.2024 IT Mailand Legend Club

21.10.2024 DE Nürnberg Hirsch

22.10.2024 DE Cham L.A. Cham

23.10.2024 DE Stuttgart Im Wizemann

24.10.2024 AT Wörgl Komma

25.10.2024 IT Treviso New Age Club

26.10.2024 AT Graz PPC

Support für Nazareth:

08.11.2024 DE Sangerhausen Mammuthalle Sangerhausen

09.11.2024 DE Neuruppin Kulturhaus Stadtgarten

12.11.2024 AT Wien Szene Wien

13.11.2024 DE Regensburg Eventhalle Airport

15.11.2024 DE Freiburg Crash

16.11.2024 AT Wörgl Komma

17.11.2024 CH Pratteln Z7 Konzertfabrik

19.11.2024 DE Bochum Zeche Bochum

21.11.2024 NL Drachten Iduna

22.11.2024 DE Coesfeld Fabrik Coesfeld

23.11.2024 DE Herford Kulturwerk Herford

X-Mas Tour unplugged:

13.12.2024 CH Seon Konservi

14.12.2024 CH Münchenbuchsee Bären Buchsi

18.12.2024 CH Luzern Jazzkantine

19.12.2024 CH Thun Mokka

20.12.2024 CH Lichtensteig Junge Bühne Toggenburg

21.12.2024 CH Buchs Fabriggli

