Tribulation: veröffentlichen neue Single „Hungry Waters“ vom kommenden Album

Die schwedischen Goth-Metal-Maestros Tribulation enthüllen weitere Album-Infos und die dritte Single Hungry Waters aus ihrem kommenden sechsten Studioalbum Sub Rosa In Æternum, das am 1. November erscheint und ab sofort vorbestellt werden kann.

Die neue Single Hungry Waters erscheint mit einem brandneuen Musikvideo, bei dem Damon Zurawski Regie führte. Es ist eine hypnotisierende Erkundung der Tiefen des Verlangens, der Anziehungskraft des Vergessens und des unerbittlichen Hungers, der die Menschen vorantreibt. Der Song fängt die eindringliche Spannung zwischen Sehnsucht und Hingabe ein, und der Text webt eine dunkle und eindringliche Erzählung und malt die kraftvollen Bilder des Treibens durch endlose, tückische Meere.

Seht euch das Musikvideo zu Hungry Waters hier an:

Hört euch die neue Single hier an:

Auf Sub Rosa In Æternum beschwören Tribulation neue Bestien: Sub Rosa In Æternum ist teils psychologischer Horror des italienischen Kinos, teils hagerer britischer Gothic, teils opulenter Art Deco – eine lodernde Fackel an einem wolkenverhangenen Himmel.

